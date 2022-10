Honor MagicBook 16 : super prix pour ce laptop avec écran 144 Hz + Ryzen 5

Avec une configuration solide et un écran rafraîchis à 144 Hz, le Honor MagicBook 16 (2022) plaira au plus grand nombre. D’autant plus que son prix passe de 1 039 euros à 759,90 euros grâce à un code promo.

Honor propose le MagicBook 16 (2022), un PC portable équipé du processeur AMD Ryzen 5 (5600H). Par rapport à l’ancien modèle, ce laptop gagne en performances et mise sur la capacité de gérer des tâches lourdes efficacement pour booster la productivité. Il a tout pour plaire, surtout aujourd’hui qu’il perd près de 300 euros de son prix initial grâce à un code promo.

Les points clés du Honor MagicBook 16 (2022)

Un design soigné et un bel écran à 144 Hz

Des performances solides

Une charge rapide efficace

Avec un prix de lancement à 1 039 euros, l’ultraportable Honor MagicBook 16 (2022) est en promotion à 799,99 euros, mais avec le code A5OFF il passe à 759,90 euros sur le site du constructeur. Vous avez même un sac à dos offert !

Un laptop qui encaisse bien la majorité des tâches

Pour rendre son laptop performant dans le temps, Honor a fait le choix d’équiper son MagicBook 16 de 2022 d’une puce AMD Ryzen 5 (5600H). Le constructeur annonce une augmentation des performances allant jusqu’à 26 % par rapport à la génération précédente, et une amélioration de 16 % des performances graphiques. En revanche, si la dalle propose du 144 Hz, il est assez limité pour faire tourner des jeux triple A.

Avec une fréquence allant jusqu’à 4,4 GHz, l’ultraportable est en capacité de gérer des tâches lourdes efficacement. En revanche, si la dalle propose du 144 Hz, on ne retrouve pas de GPU pensé pour les jeux vidéo. On apprécie également le SSD ultra rapide de 512 Go pour obtenir des temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine. Il a quoi tenir largement une journée loin d’une prise. Mais sachez qu’il est fourni avec un chargeur rapide de 65 W qui va permettre de récupérer la moitié de la batterie en 30 minutes.

Avec un design bien fini, et une autonomie confortable

Cette version 2022 est réussie, avec un design en aluminium soigné. Côté affichage, on découvre une grande dalle IPS de 16,1 pouces FHD avec une luminosité allant jusqu’à 300 nits. Avec l’écran FullView, vous obtiendrez un rapport écran-châssis de 87,3 % avec des bords fins. Parfait donc pour réaliser du multitâches, mais sa force est son taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz pour assurer une navigation dans l’interface fluide en permanence.

Et même avec sa grande diagonale, il est idéal pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer. Son châssis dévoile une connectique fournie, avec deux ports USB-C, deux ports USB 3.2, un port HDMI 2.0 et une prise jack. Le Wi-Fi 6 ou le Bluetooth 5.1 sont également de la partie.

De bons ordinateurs portables sous les 1 000 euros

Pour comparer le Honor MagicBook 16 (2022) avec d’autres références récentes sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 1 000 euros en 2022.

