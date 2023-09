Honor Watch 4 : une montre connectée GPS à prix accessible

Honor a annoncé sa nouvelle montre connectée, la Honor Watch 4, lancée à moins de 150 euros et dotée d'un suivi GPS.

À l’occasion de l’IFA de Berlin, Honor a dévoilé sa nouvelle montre connectée attendue désormais depuis plusieurs semaines, la Honor Watch 4.

Il s’agit d’un pas important pour le constructeur chinois, puisqu’il s’agit de la première montre qu’il n’a pas développé en partenariat ou en utilisant le savoir-faire des équipes de Huawei, contrairement à la Honor Watch GS 3, par exemple. On a donc affaire à une montre avec un aspect différent, davantage inspiré par la forme carrée des Apple Watch.

Concrètement, la Honor Watch 4 profite ainsi d’un écran Oled de 1,75 pouce de diagonale et d’une définition de 450 x 390 pixels pour une densité de 340 pixels par pouce. La montre est par ailleurs orientée vers un usage de sport et de santé avec l’intégration d’un cardiofréquencemètre doublé d’un oxymètre (pour la mesure de SpO2). De quoi mesurer non seulement la fréquence cardiaque, mais aussi le taux d’oxygène dans le sang, le niveau de stress, le nombre de pas dans la journée ou la qualité du sommeil.

Appels, musique et GPS intégrés

La Honor Watch 4 embarque également une puce GPS afin de permettre un suivi de la distance parcourue durant vos entraînements à vélo ou en course à pied.

La nouvelle montre de Honor peut par ailleurs être utilisée pour passer des appels ou écouter de la musique (avec 4 Go de stockage) grâce à un micro et un haut-parleur. En revanche, on se contentera d’une connectivité Bluetooth 5.2, sans compatibilité eSIM.

Du côté de la batterie, le constructeur chinois a intégré un accumulateur de 451 mAh dans sa toquante. De quoi permettre, en théorie, jusqu’à 14 jours d’utilisation en usage « typique ».

La Honor Watch 4 est d’ores et déjà disponible. Elle est proposée en France au tarif de 149,90 euros, uniquement en coloris noir.

