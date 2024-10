Moitié prix pour la Honor Watch 4, une montre connectée élégante qui marque une rupture avec les modèles précédents de la marque

La Honor Watch 4 est la première montre de la marque qui se détache des modèles de Huawei pour tenter quelque chose de son côté. Si elle vous intéresse, vous la retrouvez à -58 % avec le code promo qui va bien chez AliExpress.

La Honor Watch 4 // Source : Brice Zerouk – Frandroid

Avec la Honor Watch 4, la marque prend son envol et se détache des montres connectées Huawei, principalement avec un format rond et propose quelque chose qui se rapproche plus, en termes de design, de l’Apple Watch. Son prix n’a rien à voir avec la marque à la pomme puisque vous retrouverez cette tocante à moins de 70 euros aujourd’hui.

Pourquoi choisir l’Honor Watch 4 ?

Un écran Oled d’excellente facture avec luminosité automatique

Une autonomie de 5 jours avec l’Always-on

Un suivi de fréquence cardiaque au rendez-vous

Lorsqu’elle est sortie en 2023, la montre connectée Honor Watch 4 était vendue 149 euros. Avec le temps, son prix a baissé, mais rarement comme en ce moment chez AliExpress. Elle est affichée à 70,20 euros et avec le code promo CDFR08, elle passe à 62,20 euros.

Elle tente de montrer les muscles avec un succès relatif

La Honor Watch 4 délaisse le design rond pour arborer un look un peu carré, un peu rectangle, pour améliorer la lisibilité de son écran AMOLED de 1,75″ avec une définition de 450 x 390 pixels et une densité de 340 ppp. Mine de rien, c’est plutôt bon puisque ça se hisse pratiquement à la hauteur des Galaxy Watch 6 sorties à la même période, et c’est même mieux qu’une Apple Watch qui plafonne à 326 ppp.

La montre est en plus équipée d’un capteur de luminosité pour ajuster automatiquement la puissance d’affichage en fonction de votre environnement. Vous bénéficiez d’un mode always-on toujours pratique, même si très étrange ici puisqu’une fois qu’il est activé, il reste figé sur cet écran et il faut appuyer sur le bouton latéral pour en retrouver l’usage. Bon, pourquoi pas. Mais il a au moins le mérite d’être programmable pour ne pas risquer la brûlure de rétine nocturne.

Une utilisation très (trop) simple, mais efficace

L’Honor Watch 4 fonctionne avec le système MagicOS, bien connu des possesseurs de smartphones Honor. Vous retrouvez donc une interface similaire, adaptée à la montre connectée, avec l’accès aux fonctions en faisant glisser votre doigt en haut, en bas, à gauche ou à droite. D’ailleurs, n’oubliez pas de récupérer l’application Honor Santé pour paramétrer la montre et accéder à tous les relevés qu’elle offre.

La montre est bien entendu équipée de capteurs pour assurer les mesures de santé et d’activité. Vous avez donc un d’un oxymètre pour évaluer la saturation en oxygène dans le sang, un accéléromètre pour le nombre de pas parcourus et un cardiofréquencemètre. Toutes ces données ne peuvent pas être exportées ni synchronisées automatiquement avec des apps tierces, c’est dommage.

Dommage comme la puce GPS dont elle est dotée. Celle-ci manque malheureusement de précision et de gros écarts de distance sont remarqués après une course. Pour le prix, ça reste pardonnable, mais sachez que si vous courez beaucoup, ce n’est peut-être pas la montre la plus indiquée. Pour finir sur une note positive, l’autonomie est bonne avec 14 jours annoncés par la marque. Si vous activez toutes les options de suivi, vous pouvez l’utiliser pendant 4 à 5 jours, ce qui est mieux que la concurrence.

Tous les points concernant la Honor Watch 4 sont abordés et détaillés dans notre test complet, disponible juste ici, pour vous conforter, ou non, dans votre décision de l’acheter.

