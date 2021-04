HP annonce de nouveaux ENVY x360 15 et ENVY 17 : grand format, mais petit GPU

HP annonce cette semaine l’arrivée prochaine en France de deux nouveaux appareils : les Envy x360 et Envy 17. Le premier mise sur des processeurs AMD ou Intel et un écran 4K OLED, le second sur sa diagonale généreuse, son écran Ultra HD et son processeur Intel de 11e génération… mais attention : pas de grosses performances GPU en vue pour ces deux produits.

Les Envy x360 15 et Envy 17 se mettent à jour chez HP. Pas de grands chambardements au menu, mais une petite dose de performances en plus avec des composants de nouvelle génération, et la possibilité d’opter dans les deux cas pour une dalle Ultra HD. L’idée ? Faire du pied aux utilisateurs créatifs, un public en vogue que HP souhaite aussi séduire avec l’ajout sur les deux appareils d’une puce GPU dédiée… et ce même si cette dernière n’a rien d’impressionnant.

Il faudra en effet se contenter d’une modeste puce Nvidia GeForce MX450, qui permettra tout de même aux nouveaux Envy d’avoir un peu plus de latitude en multimédia, en création occasionnelle (retouche photo, montage vidéo léger) et en jeu… à condition de rester raisonnable sur les réglages et bien sûr d’oublier l’Ultra HD.

Envy x360 15 et Envy 17 : cap sur la 4K

Pour sa part, le Envy x360 15 (15,6 Pouces) peut compter sur un châssis de 1,8 kg et sur un taux d’occupation châssis-écran de 88,7 %. L’appareil mise également, au choix, sur des processeurs AMD ou Intel de 11e génération. Le Envy x360 15 peut enfin s’équiper d’une dalle OLED Ultra HD en option. Concept 2-en-1 oblige, cette dernière est tactile et pourra basculer autour du clavier pour être utilisée en tablette.

Le Envy 17 est un peu plus grand (17,3 pouces) mais peut également compter sur une dalle Ultra HD en option (mais non OLED). HP annonce cette fois un ratio châssis/écran de 86,3 % pour un poids de 2,5 kg. Pas d’option AMD ici, il faut tabler sur un processeur Intel de 11e génération, sans plus de détail, pour un maximum de 1 To de stockage (SSD) et jusqu’à 32 Go de RAM.

Les deux appareils se limitent enfin à un ratio 16:9, à l’ancienne, et disposent d’une connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5. Notons enfin que le communiqué de HP ne précise pas si nous avons affaire à des puces Intel et AMD à basse consommation ou bien à des processeurs plus costauds (en 35 W). Là aussi, nous avons contacté HP pour en savoir plus, mais les anciennes versions des Envy x360 15 et Envy 17 étaient animées par des puces Ryzen 4000 U et Intel Ice Lake-U… La première piste semble donc être à privilégier.

Des matériaux recyclés, une nouvelle souris en prime… et un lancement en mai

Dans son effort écologique, le constructeur californien explique par contre que ses nouveaux Envy sont en partie constitués de matériaux recyclés : de l’aluminium pour le x360 15 et des plastiques post-consommation et océaniques pour le Envy 17.

HP annonce aussi, et en parallèle, le lancement d’une nouvelle souris : la HP 930 Creator, dont la principale particularité est de pouvoir se connecter en simultanée à plusieurs appareils (jusqu’à 3, lit-on) pour glisser/déposer des contenus d’une machine à l’autre. Sa recharge se fait au travers d’un port USB-C et permettra jusqu’à 12 semaines d’autonomie (ou 3 heures après une recharge d’une minute seulement).

Le HP Envy x360 15 arrivera sur le marché français à partir de 899 euros, contre 1499 euros en prix de départ pour le Envy 17. La souris HP 930 Creator est pour sa part annoncée à 119 euros. Ces trois produits seront commercialisés en mai prochain.