Ce casque va rivaliser avec l’Apple Vision Pro et le Meta Quest Pro

HTC dévoile son casque VIVE Focus Vision XR. Un produit haut de gamme pour du gaming exigeant et les entreprises.

Vous souvenez-vous de HTC ? Si la marque a surtout connu un âge d’or au début de l’ère des smartphones, elle n’a pas totalement disparu du paysage. Le constructeur reste un acteur très important de la réalité virtuelle avec sa gamme Vive.

Ce mercredi 18 septembre, HTC dévoile son nouveau casque de réalité mixte autonome. Un nouveau produit capable de rivaliser avec l’Apple Vision Pro ou le Meta Quest Pro.

Le leader mondial méconnu

HTC Vive n’hésite pas à se présenter comme leader mondial des solutions XR premium. Il faut dire que si Apple a fait grand bruit avec son Vision Pro, et Mark Zuckerberg avec son métavers, HTC est très bien intégré dans le monde professionel.

Que ce soit les attractions dans les centre commerciaux, ou l’assistance pour les astronautes de la Station spatiale internationale, ce sont des casques HTC Vive qui sont employés.

Le HTC Vive Focus Vision est le nouveau fleuron du constructeur. Il intègre un affichage de 2448 x 2448 pixels par oeil à 90 Hz, avec un futur mode 120 Hz en DisplayPort promis avant la fin de l’année 2024.

Il s’agit d’un casque autonome qui repose sur un SoC Qualcomm Snapdragon XR 2 avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage. Un lecteur de carte microSD permet d’étendre le stockage.

Côté connectivité, on retrouve du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2 BLE et deux connecteurs USB-C USB 3.2 Gen-1 avec support d’un mode DisplayPort en USB-C.

Le casque intègre évidemment une bardé de capteurs : de l’eye tracking à 120 Hz, quatre caméras de tracking de l’environnement, un capteur de proximité, deux appareils 16 mégapixels passthrough, un gyroscope et de l’infrarouge.

La batterie est interchangeable et propose 2 heures d’utilisation en continue. Un chargeur 30W permet de récupérer 50% de batterie en 30 minutes. Une petite batterie interne (20 minutes d’usage) permet de remplacer la batterie externe à chaud sans redémarrer le casque.

Un prix premium

Le HTC Vive Focus Vision est proposé en précommande à partir de 1199 euros. C’est un tarif qui peut paraitre très élevé, mais qui se place en face du Meta Quest Pro. Il reste bien moins cher que les 3999 euros demandés par Apple pour son Vision Pro.

Ce qui est sûr c’est qu’il ne s’agit pas du produit qui démocratisera la VR. Il s’adresse avant tout à un public de connaisseurs qui souhaitent un produit très haut de gamme pour du PCVR premium, et un marché de professionnels.