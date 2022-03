MateBook 16 : le nouveau PC portable XXL de Huawei est à prix mini en ce moment

Les bons PC portables 16 pouces ne sont pas nécessairement plus chers que leurs homologues plus compacts. C'est ce que prouve Huawei avec son tout nouveau Huawei MateBook 16, un laptop particulièrement bien équipé pour les travailleurs nomades.

Voici maintenant plusieurs années que Huawei s’est solidement installé dans le monde des PC portables. Un succès qui s’explique par la qualité de ses appareils : la marque parvient à concevoir des PC portables élégants, performants, et toujours au bon prix. Une règle que Huawei a rigoureusement appliquée pour son nouveau Huawei MateBook 16. Un laptop de 16 pouces, donc, généreusement équipé pour répondre aux besoins des travailleurs nomades.

Le Huawei MateBook 16 est actuellement en précommande jusqu’au 22 mars. Jusqu’à cette date, le constructeur donne accès à plusieurs offres particulièrement intéressantes. L’une d’elles permet déjà d’économiser 200 euros sur le prix d’achat du Huawei MateBook 16. Retrouvez le détail des offres en fin d’article.

Un design pensé pour la productivité

Il est toujours plus agréable de travailler sur un appareil dont on apprécie le look. Et à ce sujet, le Huawei MateBook 16 a de quoi vous rendre très productif. Doté d’un châssis en métal du plus bel effet, le nouveau Huawei MateBook parvient à conserver un encombrement léger malgré son grand écran de 16 pouces. Il ne mesure que 1,7 cm d’épaisseur, pour un poids de 2 kilos seulement.

Mais la star ici, c’est bien l’écran. La grande dalle IPS LCD de 16 pouces affiche une résolution 2,5K au format 3:2. C’est un ratio idéal, légèrement plus haut que les écrans 16/9, et donc plus confortable pour travailler ou naviguer sur Internet. Les bordures sont toutefois très fines, et notamment en raison de la disposition de la webcam. Logée sous une touche du clavier, elle peut ainsi être mécaniquement obstruée pour préserver la vie privée de l’utilisateur.

Conçu pour le (confort de) travail

Grand écran, clavier confortable et large pavé tactile en verre : le Huawei MateBook 16 est d’abord pensé pour les travailleurs nomades. On retrouve cet esprit également au niveau des composants et de la connectique du laptop Huawei.

Le nouveau Huawei MateBook 16 est disponible en deux configurations, chacune avec un processeur différent. La première profite d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H, tandis que la seconde passe à un niveau supérieur avec le AMD Ryzen 7 5800H. Il s’agit de deux processeurs suffisamment puissants pour encaisser les tâches de bureautique du quotidien. La configuration la plus musclée va même plus loin, en étant capable de faire tourner bon nombre de logiciels à destination des créatifs (retouche photo et vidéo en tête). L’iGPU intégré permet même de jouer à des jeux récents peu gourmands. Les deux versions sont équipées de 16 Go de mémoire vive, et d’un disque SSD de 512 Go.

Enfin, Huawei a pensé à la connectique en multipliant les ports pour vous éviter d’avoir à investir dans un hub. Le MateBook 16 dispose de deux ports USB 3.2, deux ports USB-C, une prise audio et un port HDMI 2.0. De quoi alimenter un moniteur avec une image jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Déjà 200 euros de remise et de beaux cadeaux

Commercialisé à partir du 22 mars, vous avez jusqu’à cette date pour profiter des très belles offres de précommande que propose Huawei sur son MateBook 16.

La première offre est la plus simple, puisqu’elle permet d’économiser 200 euros sur le prix d’achat du Huawei MateBook 16. La version équipée d’un processeur AMD Ryzen 5 tombe à 999 euros, tandis que celle avec un Ryzen 7 passe à 1149 euros.

La deuxième offre est valable seulement avec la version Ryzen 7 du Huawei MateBook 16, mais c’est aussi la plus généreuse. Contre 1349 euros, il est ainsi possible d’obtenir le nouveau PC portable de Huawei, avec le moniteur Huawei MateView GT 27″ et un hub USB. Soit une belle remise de 160 euros rien que sur ces deux produits.