Huawei Band 7 officialisé : un nouveau bracelet connecté toujours plus fin

Huawei tient une conférence pour annoncer ses nouveaux produits : le fabricant vient de présenter le Huawei Band 7, son nouveau bracelet connecté.

Alors qu’il avait été annoncé en Chine fin avril, le Huawei Band 7 sera bien disponible en France puisqu’il vient d’être présenté pour un lancement prochain chez nous. Une évolution légèrement plus fine et plus légère du précédent Huawei Band 6 que nous avions trouvé très bon lors de notre test.

Huawei Band 7 : un format compact

La Huawei Band 7 adopte un format compact avec un écran d’une taille de 1,47 pouce,en AMOLED. Un bracelet connecté léger puisque son poids est de 16 grammes, pour une épaisseur de 9,99 millimètres : oui, vous avez bien lu, Huawei fait juste ce qu’il faut pour passer en dessous du centimètre d’épaisseur.

Quatre coloris annoncés

Huawei donne comme beaucoup de marques des noms alambiqués pour les coloris de son Huawei Band 7. Quatre coloris ont été présentés :

Noir

Rouge

Rose

Vert

Huawei en profite pour mettre en avant ses différents cadrans pour une meilleure personnalisation. Des cadrans qu’on aura l’occasion de le voir puisque le fabricant annonce qu’un mode always-on display est disponible.

Un bracelet connecté conçu pour le sport et la santé

Huawei annonce 96 modes d’entraînement sur son bracelet : on a aperçu lors de la conférence la marche en extérieur, le rameur, le vélo elliptique, la course en extérieur, le cyclisme en extérieur et « autre ».

Le Band 7 possède aussi des capteurs pour les données de santé et d’activité physique : la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, le sommeil, le stress. Nous avons aperçu également une fonction de suivi du cycle menstruel.

Les fonctions du Huawei Band 7

Les fonctions « classiques » ont également été mises en avant : le contrôle de la musique, la prise des appels, la lecture des messages, la météo ou encore le déclenchement de l’appareil photo. Huawei annonce une autonomie de 14 jours en « usage classique ».

Le prix de la Huawei Band 7 sera de 59 euros.

Huawei vient également de présenter la Watch Fit 2, une montre connectée aux airs d’Apple Watch.

