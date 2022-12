Huawei Band 7 : une montre connectée complète à moins de 50 euros

Huawei est connu pour proposer avec les autres des innovations dans ses divers produits. Le géant chinois se positionne sur le haut de gamme et le milieu de gamme et la Huawei Band 7 entre dans ce dernier. La montre connectée est en ce moment en promotion sur Amazon, où son prix passe de 59 euros à 49 euros.

La Huawei Band 7 a été officiellement présentée en France le 18 mai 2022. Si ce n’est pas la plus puissante des montres connectées de Huawei, la firme chinoise a tout de même réussi à en faire un tracker de fitness équilibré et efficace. Elle est en ce moment 16% moins chère grâce à cette offre.

Les points forts de la Huawei Band 7

Écran AMOLED de 1,47 pouce

Autonomie plus qu’honorable

Une finition de qualité

Au lieu de 59 euros habituellement, la Huawei Band 7 est maintenant disponible en promotion à 49 euros chez Amazon.

Ergonomie revue et design amélioré

La Huawei Band 7 reprend le design caractéristique de l’excellente Huawei Band 6 avec la forme rectangulaire de son cadran. Cela dit, on sent que Huawei a fait des efforts pour rendre ce nouveau modèle plus fin et plus ergonomique. Il en résulte une montre connectée avec moins d’un centimètre d’épaisseur. La Band 7 perd aussi quelques grammes pour ne plus peser que 16 grammes. Cela dit, cela n’enlève rien à sa robustesse due à ses matériaux de fabrication : des polymères.

Le modèle actuellement en réduction est en Graphite Black, dont le bracelet et les côtés du boitier sont assortis. Sur le boitier, on ne retrouve qu’un seul bouton. Se trouvant sur le côté droit, un appui dessus donne accès aux modes d’entrainement. Pour se retrouver au menu d’accueil, il faut appuyer deux fois. C’est sur la partie inférieure de la montre que l’on voit deux coches pour la recharge.

Une flopée de fonctionnalités

La dalle AMOLED de ce tracker de fitness affiche une définition de 194 x 368 pixels, avec une forte luminosité. Une fonctionnalité permet de régler cette dernière la nuit tombée. Si vous préférez éteindre, l’affichage Always On vous donnera tout de même cinq informations clés. Il est possible de personnaliser le fond d’écran avec l’application Health si aucun de ceux préinstallés ne vous convient pas.

Les fonctions basiques des montres connectées sont présentes sur la Huawei Band 7. Cela va de la prise d’appel à la météo en passant par la lecture des messages et même déclencher l’appareil photo. Des fonctionnalités propriétaires sont aussi à signaler, dont la TruSport pour les activités sportives, la TruSeen 4.0 et la TruRelax pour le suivi sanitaire ou encore la TruSleep 2 pour le suivi du sommeil. Il y a même un capteur SpO2 pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang.

Pour un usage classique, Huawei annonce une autonomie de deux semaines contre dix jours si vous le sollicitez plus que d’habitude. En seulement cinq minutes de charge rapide, vous récupèrerez quelques jours d’autonomie. Elle est compatible iOS et Android. Son étanchéité est de l’ordre de 5 ATM et la montre résiste à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur.

