Huawei Band 7 : voici son prix en euros

On connaît désormais les prix attendus pour le Huawei Band 7 en Europe.

Fin avril, Huawei présentait sa dernière montre connectée, la GT 3 Pro accompagnée d’un nouveau bracelet connecté, le Huawei Band 7. Encore réservés au marché chinois pour le moment, ces deux appareils devraient bientôt être rendus disponibles sur le marché européen. Et l’on en sait désormais plus sur leur prix.

Selon le site allemand WinFuture, le bracelet serait proposé en Allemagne au prix 59 euros. Attention, ce prix concerne pour l’instant l’Allemagne uniquement et il pourrait toutefois en être autrement une fois arrivé en France du fait des taxes applicables sur les produits. C’était également le prix du Band 6 lors de sa sortie l’an dernier, mais chose intéressante, celui-ci s’est vu proposer une remise de 10 euros faisant chuter son prix à 49 euros. Il en sera peut-être donc de même pour ce modèle.

Un bracelet un peu plus large

Le Huawei Band 7 est un bracelet qui vient remplacer le Band 6 et qui apporte quelques améliorations. Nous avons droit à un design plus fin et plus léger que l’ancien modèle. Ce bracelet pèse 16 grammes et possède une épaisseur de 9,99 mm. Le boîtier quant à lui est à peine plus large que celui du Band 6. Il embarque toujours un écran AMOLED de 1,47 pouce avec une résolution de 368 x 194 pixels. Il peut fournir grâce à son autonomie environ 2 semaines d’utilisation en utilisation normale et 10 jours en utilisation intensive.

Ce bracelet connecté se dote également de fonctionnalités souvent réservées aux smartwatchs. Il dispose de capteurs pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang, surveiller le sommeil, la température corporelle, la fréquence cardiaque, et d’une puce NFC pour réaliser vos paiements. Le bracelet est aussi étanche jusqu’à 50 mètres et dispose de 96 modes de sports pour suivre l’utilisateur dans toutes ses activités. Il pourra servir aussi vous être utile en ce qui concerne les tâches en relation avec votre smartphone (appels téléphoniques, lire des SMS, emails, etc.)

Il sera proposé en quatre coloris : vert, rose, noir, rouge. Plus qu’à attendre son annonce pour la France désormais.

