Huawei Watch GT 3 Pro : un prix encore plus bas que pendant le Black Friday sur Amazon

Envie d’une montre connectée à la fois élégante et performante pour suivre vos activités sportives ? La Huawei Watch GT 3 Pro semble idéal, d’autant plus qu'elle se trouve en promotion à 249 euros au lieu de 369 euros de base.

La Huawei Watch GT 3 Pro plaît pour son design et ses matériaux nobles, ses fonctionnalités poussées côté sport et ses capteurs précis, ou encore son autonomie solide. Elle est un bon compagnon au quotidien, surtout maintenant qu’elle perd 120 euros de son prix d’origine.

Ce qui est intéressant sur la Huawei Watch GT 3 Pro

Son joli design et son super écran Amoled

La précision du cardiofréquencemètre et un GPS convaincant

Une autonomie d’une semaine

Au départ vendu à 369 euros, la Huawei Watch GT 3 Pro se négocie à présent à 249,99 euros sur le site d’Amazon. Pendant la période du Black Friday, elle était vendue à 279 euros chez ce marchand.

Une montre qui se veut élégante…

La Huawei Watch GT 3 Pro est une très belle montre connectée. Avec son boîtier en titane et son verre saphir, les matériaux utilisés sont nobles et le design travaillé. Son boîtier de 46 mm paraît assez imposant, mais fait forte impression à votre poignet à la façon d’un bijou.

En face avant, les bordures noires de l’écran se fondent bien dans l’ensemble grâce à quelques discrètes graduations. La montre affiche d’ailleurs un très bel écran Amoled de 1,43 pouce (466 x 466 pixels) lumineux. Vous n’aurez aucun mal à lire les informations affichées à l’extérieur. À ce sujet, sachez que la luminosité automatique fonctionne très bien — c’est assez rare pour le souligner.

Mais aussi sportive

Cette tocante offre un design des plus élégants, mais n’oublie pas de proposer des fonctionnalités poussées côté sport et santé. Elle comptabilise vos pas effectués dans la journée, suit et analyse votre sommeil, capture votre fréquence cardiaque (en permanence ou toutes les dix minutes, au choix) et votre saturation pulsée en oxygène — SpO2. La montre est également capable de mesurer votre température cutanée et d’estimer votre niveau de stress.

Quant au suivi de l’activité physique, la GT 3 Pro propose une centaine de types d’entraînement, dont certains sports atypiques comme le golf ou la plongée. C’est davantage le mode course à pied qui nous a étonnés lors de notre test, puisque les analyses proposées se rapprochent presque des montres sportives, et le cardiofréquencemètre et le GPS s’avèrent très précis. Pour finir, elle ne déçoit pas non plus en termes d’autonomie, offrant entre 5 et 9 jours d’utilisation selon nos tests.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Huawei Watch GT 3 Pro.

Si vous voulez comparer la Huawei Watch GT 3 Pro avec d’autres références sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées en 2023.

