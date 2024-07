Amazon brade à prix bas le bracelet connecté Huawei Band 8 pour les soldes d’été

Il n'y a pas que Xiaomi qui propose de bons bracelets connectés, Huawei est aussi présent sur ce marché et son Band 8 est tout aussi convaincant. Il est d'ailleurs en promotion sur Amazon pendant les soldes et s'affiche à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Si vous n’êtes pas prêt à sauter le pas pour l’achat d’une montre connectée, se diriger vers un bracelet connecté est une bonne alternative. Ce sont des trackers d’activités efficaces intégrant des capteurs pour garder un œil sur votre santé et vos activités sportives. Ils arrivent à proposer l’essentiel, pour moins cher, comme le Huawei Band 8 qui se négocie actuellement à moins de 40 euros pour les soldes.

Le Huawei Band 8 en résumé

Un design soigné avec un écran de bonne qualité

Des fonctionnalités poussées côté santé

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Au départ à 59,99 euros, le bracelet connecté Huawei Band 8 est en ce moment proposé à seulement 39,99 euros sur Amazon.

Classique, mais bien fini

Le Huawei Band 8 se situe à mi-chemin entre un bracelet et une montre connectée. Avec son écran tout en longueur d’une diagonale de 1,47 pouce, il est agréable pour consulter toutes les informations qui s’affichent sur l’écran, et interagir et naviguer dans le menu est plus simple. S’ajoute à cela, la technologie Oled pour des contrastes infinis et des couleurs bien vives. Il jouit même de l’affichage permanent, l’Always On Display.

Il est aussi très agréable à porter avec son bracelet sportif et se fait vite oublier avec seulement 14 g sur la balance. Quant à l’interface, elle est fluide et donne accès à de nombreux cadrans et un tas de personnalisations.

Analyse votre santé, de jour comme de nuit

Ce bracelet prend en charge 100 activités sportives, et sait faire la distinction entre la marcher et la course à pied et détecte automatiquement les quatre principaux mouvements de natation. Et, pour les amateurs de courses, ce bracelet est dépourvu de GPS… Il faudra donc compter sur la précision du GPS de votre smartphone. Côté santé, il peut mesurer en permanence le rythme cardiaque, mais également la saturation en oxygène dans le sang, la fameuse SpO2. Il peut aussi surveiller la qualité du sommeil et propose des exercices de respiration pour soulager le stress. Pour retrouver toutes vos données enregistrées et les analyser, il faudra vous rendre sur l’application Huawei Health.

Pour suivre votre activité, un bon bracelet doit se montrer endurant, et avec le Band 8, la marque promet une autonomie de 14 jours et 9 jours en utilisation intensive. Sachez tout de même que l’autonomie est amenée à varier une fois tous les suivis activés et le mode Always On activé. Comptez plutôt un peu moins d’une semaine. Enfin, pour la recharge, 45 minutes suffisent pour pouvoir récupérer l’intégraltié de la batterie, soit 30 % plus rapide que l’ancien modèle d’après Huawei. Le constructeur assure même que le bracelet est capable de tenir 2 jours après 5 minutes de charge.

