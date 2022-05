Huawei Watch GT 3 Pro : les prix en euros ont fuité et ça sera bien une montre premium

Le site WinFuture a mis la main sur les prix attendus pour les trois versions de la Huawei Watch GT 3 Pro prévues en Europe.

La semaine dernière, Huawei présentait sa dernière montre connectée haut de gamme, la Huawei Watch GT 3 Pro. Cette montre prend à la fois la succession de la Huawei Watch GT 2 Pro, lancée en septembre 2020, mais également de la Huawei Watch 3, lancée en juin 2021 en France.

Cependant, si Huawei a déjà livré les caractéristiques, le design ou le prix de sa nouvelle Watch GT 3 Pro, pour l’heure le constructeur s’est contenté d’annoncer une commercialisation de la toquante en Chine. Elle y sera en effet proposée au tarif de 2488 yuans (357 euros) pour le modèle titane et 2988 yuans (430 euros) pour la version céramique.

Alors que l’annonce de la commercialisation en Europe de la Huawei GT 3 Pro se fait encore attendre, le site allemand WinFuture a pris les devants. Son journaliste Roland Quandt, généralement très bien informé, a en effet partagé ce mercredi les tarifs attendus en euros pour les différentes déclinaisons de la montre connectée : « nous avons obtenu les prix et les images des nouvelles montres ».

D’après le site allemand, la Huawei Watch GT 3 Pro devrait être proposée en Europe en différentes versions selon les matériaux et la taille du boîtier :

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm avec bracelet en plastique : 369 euros

Huawei Watch GT 3 Pro 46 mm avec bracelet en titane : 499 euros

Huawei Watch GT 3 Pro 43 mm avec bracelet en cuir : prix inconnu

En Europe, les consommateurs auraient donc droit à deux versions de la Huawei Watch GT 3 Pro, avec bracelet en métal ou en silicone — pour une utilisation plus sportive. La version avec bracelet en titane serait d’ailleurs proposée au prix fort, avec une majoration du prix de 130 euros. Enfin, les plus petits poignets n’auraient pas le choix, puisqu’une seule déclinaison, avec un bracelet en cuir blanc, serait proposée pour le modèle 43 mm. Signalons d’ailleurs que la version 43 mm propose également un écran plus petit — 1,32 pouce au lieu de 1,43 pouce — ainsi qu’une batterie moins conséquente — 292 mAh contre 530 mAh.

Des fonctions identiques sur les trois versions

Pour rappel, les fonctionnalités devraient être identiques entre tous les modèles. La Huawei Watch GT 3 Pro est équipée d’un capteur de température cutanée, d’un GPS, d’un cardiofréquencemètre et d’une mesure de la SpO2. Surtout, elle profite d’un électrocardiogramme. Activé en Chine, on ignore si Huawei aura les validations pour le proposer en Europe. Certifiée 5 ATM et IP68, la montre peut être utilisée dans l’eau. Pour le sport, Huawei annonce une prise en charge de nombreuses activités dont le golf et la plongée. Dotée de l’interface HarmonyOS 2, la toquante profite également de quelques applications tierces proposées sur l’App Gallery.

Pour l’heure, Huawei n’a pas encore annoncé de disponibilité de sa Watch GT 3 Pro en France ou en Europe. Il faudra encore patienter avant de la découvrir en rayons.

