Huawei MateBook D16 (2024) : -40 % sur ce laptop performant et idéal pour la rentrée

Choisir le PC portable qui vous accompagnera durant votre année scolaire sans débourser une grande somme, c’est possible. Huawei propose aujourd’hui son MateBook D16 (2024) avec 40 % de réduction. Il passe ainsi de 899 euros à 527 euros seulement.

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées pour faire l’acquisition d’un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. Et si vous souhaitez vous équiper à prix réduit pour la rentrée, le Huawei MateBook D16 (2024) semble tout choisi. Il propose un rapport qualité prix attractif, surtout maintenant qu’il coûte 370 euros de moins.

Les points positifs du Huawei MateBook D16 (2024)

Un joli design dans un châssis fin

À l’aise pour les tâches du quotidien : i5 12ᵉ gen + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Une très bonne autonomie

De base à 899,99 euros, le Huawei MateBook D16 (2024) dans sa version 16 + 512 Go est actuellement proposé 599,99 euros sur le site de la marque, mais grâce au code A12IGRAAL, le laptop passe à 527,99 euros. Il existe aussi la version 8 Go de RAM qui coûte seulement 483,99 euros en appliquant le même code.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Huawei MateBook D16 (2024). Le tableau s’actualise automatiquement.

La sobriété inspirée d’Apple

Huawei nous a habitués à de jolies finitions sur ses MateBook, et le modèle D16 (2024) ne déroge pas à la règle. On trouve toujours ce châssis en métal très léger, avec un poids de 1,7 kilo et une épaisseur maximale de 1,84 cm qui en font un PC facile à transporter pour cette diagonale de 16 pouces. Il va donc plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs.

Une fois ouvert, on a droit à une grande diagonale de 16 pouces, idéal pour réaliser du multitâche. Avec sa définition de 1920 × 1200 pixels pour un ratio 16:10, elle procure une qualité d’images suffisante pour apprécier vos contenus favoris. Le tout est renforcé par de fines bordures, avec un rapport écran-corps de 90 %. Dommage de ne pas avoir un taux de rafraîchissement plus élevé.

Un PC efficace au quotidien, qui tient une bonne journée

Sous le capot, on trouve une puce intel Core i5-12450H épaulée par 16 Go de RAM en DDR4. Une configuration solide, qui permet d’effectuer sans trop de difficultés les tâches que vous pourrez lui confier : que ce soit pour une utilisation bureautique, de la retouche photo ou vidéo, même un peu de jeu pour vous détendre, à condition de ne pas être trop gourmand. On apprécie également le SSD de 512 Go pour profiter d’un stockage plus que confortable, mais surtout pour obtenir des temps de chargement réduits, et d’une belle rapidité au lancement de votre machine sous Windows 11.

Un bon laptop n’est rien sans une bonne autonomie et bonne nouvelle, la machine tutoie les 10 à 11 heures d’utilisation mixte continue incluant de la bureautique, de la vidéo, un peu de musique… Et grâce à son chargeur de 65 W en USB-C, il récupère 2 heures d’utilisation après 15 minutes de charge seulement. Il faudra compter 1 h 10 pour faire le plein. Quant à la connectique, il accueille un port USB-C, deux ports USB, un port HDMI et une prise jack.

Découvrez notre test sur le Huawei MateBook D16 (2024) pour en savoir plus.

Si vous souhaitez comparer le Huawei MateBook D16 (2024) avec d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.