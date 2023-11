Les Huawei P70 miseraient très gros sur la photo pour un retour en fanfare

Selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, Huawei aurait de très fortes ambitions pour ses futurs P70 avec notamment des avancées significatives en photo.

Huawei reprend peu Ă peu du poil de la bĂŞte. Après plusieurs annĂ©es de disette, le constructeur chinois a rĂ©ussi Ă renouer avec le succès commercial cette annĂ©e grâce Ă la commercialisation du Huawei Mate 60 Pro. NĂ©anmoins, ce ne serait que le dĂ©but d’une nouvelle ère pour Huawei, Ă en croire les informations Ming-Chi Kuo.

L’analyste du cabinet TF International, notamment très bien informĂ© sur les projets d’Apple, a en effet livrĂ© quelques informations sur la prochaine gamme de smartphones premium de Huawei. Dans un billet publiĂ© sur Medium, il vient en effet livrer quelques informations au sujet de la future gamme Huawei P70 et sur les ambitions de Huawei :

La gamme P70 devrait permettre une grande croissance en 2024 grâce aux amĂ©liorations des appareils photo et l’arrivĂ©e d’une nouvelle puce Kirin de Huawei. Si la demande actuelle de smartphone continue au premier semestre 2024, la gamme P70 pourrait voir une croissance d’annĂ©e en annĂ©e de l’ordre de 230 %, avec 13 Ă 15 millions d’unitĂ©s vendues. MĂŞme si la demande ralentit au premier semestre, les ventes de P70 sont tout de mĂŞme attendues avec une croissance de 150 %, de l’ordre de 10 Ă 12 millions d’unitĂ©s.

Pour expliquer cette croissance attendue pour la gamme P70, on peut citer un retour Ă la croissance gĂ©nĂ©rale du marchĂ©, attendue pour l’an prochain, mais pas seulement. Rappelons que les Huawei Mate 60 ont connu un regain de succès cette annĂ©e en Chine, puisqu’il s’agissait des premiers smartphones depuis des annĂ©es Ă profiter d’une connectivitĂ©Â 5G… contrairement aux Huawei P60 lancĂ©s en dĂ©but d’annĂ©e.

De fortes ambitions en photo pour ces trois smartphones

Par ailleurs, Ming-Chi kuo rapporte que Huawei aurait particulièrement soignĂ© les modules photo de ses diffĂ©rents P70 avec trois modèles attendus : le Huawei P70, le Huawei P70 Pro et le Huawei P70 Art. Les trois appareils seraient par ailleurs Ă©quipĂ© d’un tĂ©lĂ©objectif, avec un objectif Ă 5 lentilles de plastique (5P) pour le P70, associĂ© Ă un capteur 1/3,6 pouce, et des objectifs Ă 6 lentilles plastique (6P) pour les deux autres modèles avec un capteur associĂ© au format 1/2,5 pouce.

Du cĂ´tĂ© de l’appareil ultra grand-angle du P70 Art, Huawei aurait mis les petits plats dans les grands en dĂ©veloppant un objectif 1G6P, c’est-Ă -dire avec 6 lentilles en plastique et une lentille en verre. Il faut dire que les lentilles en verre sont rarissimes dans les smartphones et que le prix de cet objectif devrait ĂŞtre 4 Ă 5 fois plus Ă©levĂ© que celui d’un classique objectif Ă 7 lentilles plastiques (7P). Pour ce faire, Huawei passerait par deux fournisseurs : Largan et Sunny Optical.

Outre les ambitions de Huawei, Ming-Chi Kuo prĂ©voit que cette prochaine gĂ©nĂ©ration de smartphones devrait tirer l’ensemble du marchĂ© vers le haut : « le retour de Huawei sur le marchĂ© des smartphones haut de gamme, avec des caractĂ©ristiques photos plus Ă©levĂ©es et une croissance substantielle, va significativement augmenter le cycle de mise Ă jour des optiques sur le marchĂ© des tĂ©lĂ©phones haut de gamme ».

D’après Ming-Chi Kuo, les P70, P70 Pro et P70 Art devraient ĂŞtre lancĂ©s au cours du premier semestre 2024.