Huawei commence déjà à faire la promotion de son smartphone pliable en Chine. De quoi laisser penser que la sortie du Huawei Mate X est toute proche désormais.

Refroidi par les déboires de Samsung et de son Galaxy Fold, Huawei a préféré reporter le lancement de son propre smartphone pliable, le Huawei Mate X. Attendu pour septembre, le nouveau fleuron chinois pourrait bien arriver un peu plus tôt en définitive.

En effet, le groupe chinois commence d’ores et déjà à communiquer sur son smartphone pliable en Chine et certains ont posté sur Weibo, le réseau social local, des kakemonos publicitaires ayant le Huawei Mate X comme principal sujet.

Aucune date de sortie n’est indiquée sur ces publicités, mais il est très rare qu’une marque commence cette partie de son plan marketing plusieurs mois avant le lancement d’un produit. On peut donc imaginer que le Huawei Mate X sera bel et bien en avance.

Pour rappel, Vincent Pang, président de Huawei pour l’Europe de l’Ouest, avait précisé que la sortie du Huawei Mate X était garantie en septembre, mais qu’il n’était pas impossible qu’elle ait lieu plus tôt. Ce ne serait donc pas une énorme surprise de voir ce smartphone pliable arriver dès cet été et venir se positionner comme un concurrent direct du Samsung Galaxy Note 10.

Pas sans ma 5G

Ça, c’est en Chine. Dans le reste du monde, rien n’est encore dit et en France les chances sont extrêmement minces. Pourquoi ? Parce que Huawei estime que l’expérience complète du Huawei Mate X se fait avec la 5G et que ce serait une déception pour l’utilisateur de posséder un smartphone 5G sans pouvoir profiter des bénéfices de la nouvelle génération de réseau mobile.

Aussi, il est très probable que nous n’ayons pas l’occasion de voir le Huawei Mate X chez nos opérateurs et nos revendeurs avant l’année 2020. Dans le pire des scénarios, il faudra peut-être même faire l’impasse sur cette génération et attendre la suivante, ce qui n’est peut-être pas une si mauvaise chose si l’on prend en compte la possibilité d’un revêtement plus solide sur son écran.

Pour rappel, le Huawei Mate X est attendu à 2229 euros en Europe, une somme coquette qui attend donc une expérience complète.