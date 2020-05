Avec le Y8s, Huawei cherche à dynamiser son entrée de gamme

En dépit de son repli stratégique sur la Chine suite aux sanctions américaines, Huawei a annoncé en Jordanie son Y8s. Ce smartphone milieu de gamme se dote d'une fiche technique timide, qui nous évoque plutôt l'entrée de gamme.

Huawei veut compléter son milieu de gamme en le diversifiant par le bas avec des appareils aux spécifications modestes. Honnête, le Huawei Y8s compte parmi ces produits même si sa fiche technique, en partie dépassée, évoque plutôt l’entrée de gamme. Le géant chinois mise par exemple sur une connectique micro-USB, ainsi que sur un processeur Kirin 710… en lieu et place d’un éventuel Kirin 810 (dévoilé en mars, le Kirin 820 arrivera d’abord sur le marché avec le Honor 30S), plus performant et surtout plus récent.

Huawei Y8s : un design élégant… mais avec une encoche

Le Huawei Y8s arbore néanmoins un écran IPS Full HD+ de 6,5 pouces (1080 x 2340 pixels). Ce dernier sera donc animé par un SoC Kirin 710 (8 coeurs gravés en 12 nm pour une fréquence maximale de 2,2 GHz / partie GPU ARM Mali-G51 MP4) épaulé ici par 4 Go de mémoire vive. Côté stockage, le produit sera décliné en versions 64 et 128 Go et profitera d’un slot microSD pour étendre cette capacité à l’aide d’une carte de 512 Go maximum.

Sur le volet photo, le Huawei Y8s se pare d’un module principal de 48 Mpx ouvrant à f/1,8. Ce dernier est doublé d’un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4), tandis que l’on retrouve deux caméras en façade : une première de 8 Mpx (f/2,0) et une autre de 2 Mpx (f/2,4). Tout ce beau monde est enfin alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge 18 W.

En termes de connectivité, Huawei table sur de la 4G, du Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz et du Bluetooth 4.2 (au lieu d’une connectivité Bluetooth 5.0). Si le Huawei Y8s se contente d’un port micro-USB, il embarque par contre une prise Jack 3,5 mm et un lecteur d’empreinte (centré au dos du mobile).

Pour le reste, le smartphone ne dépasse pas les 162,4 x 77,1 x 8,13 mm pour 180 grammes et fonctionnera grâce au concours d’Android 9 Pie et d’EMUI 9.1 (interface maison de Huawei).

Notons que si le Huawei Y7 avait trouvé son chemin jusqu’en France, ce Y8s risque fort, au regard du contexte actuel, de ne pas arriver en Europe. Il reprend néanmoins une partie des spécifications du Huawei Y9s, une variante chinoise du Honor 9X.