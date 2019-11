Huawei a dévoilé un nouveau smartphone milieu de gamme, le Huawei Y9s.

Après le lancement du Honor 9X en France, le fabricant Huawei a dévoilé un nouveau smartphone de la même famille, mais sous sa propre marque cette fois, le Huawei Y9s.

Si vous connaissez le Honor 9X, la fiche technique vous sera familière, on retrouve l’écran de 6,59 pouces sans encoche, avec une caméra rétractable, un SoC Kirin 710F et 6 Go de RAM couplés à 128 Go de stockage.

Seule différence dans le design : le lecteur d’empreinte située sur la tranche, là où il est au centre du dos sur le Honor 9X français.

Le recyclage continue

Ce smartphone est lancé à 239 dollars à l’étranger, et n’est pas encore annoncé pour la France. On peut voir que Huawei continue de sortir des smartphones aux caractéristiques identiques ou très proches que des produits lancés dans d’autres pays, en faisant jouer les marques Honor ou Huawei.

Récemment, le fabricant s’est fait remarqué en ressortant en France le Honor 20 sous un nouveau nom : Huawei Nova 5T.