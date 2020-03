Honor 30S officialisé : un smartphone orienté photo pour un tarif très attrayant

Honor a présenté ce lundi un tout nouveau modèle de smartphone milieu de gamme, le Honor 30S. L'appareil semble particulièrement optimisé pour la photo, mais ne délaisse pour les jeux non plus avec son nouveau Kirin 820.

Décidément, Honor ne s’arrête pas de lancer de nouveaux modèles. Alors que la marque chinoise a dévoilé en novembre dernier son Honor View 30 Pro en Chine, qu’elle a annoncé son arrivée en Europe dans les prochains mois — aux côtés du Honor 9X Pro — et qu’elle doit également présenter prochainement sa nouvelle gamme Honor 30, la marque du groupe Huawei a également présenté un nouvel appareil ce lundi.

En Chine, la marque a en effet dévoilé officiellement le Honor 30S, un smartphone qui semble être le tout premier modèle de la gamme Honor 30, mais qui s’affiche avec certaines caractéristiques du milieu de gamme et surtout un rapport qualité-prix relativement attrayant.

Le Honor 30S dévoilé ce lundi est en effet équipé de la puce Kirin 820. Il s’agit d’une puce plus puissante que le Kirin 810 du Honor 9X Pro — dont vous pourrez prochainement retrouver le test sur Frandroid — qui succède lui-même au Kirin 710. Honor a décidé de l’accompagner de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On notera par ailleurs que le stockage peut être étendu à l’aide d’une carte Nano Memory, le format poussé par le groupe Huawei depuis les Huawei P30 et P30 Pro l’an dernier.

Honor 30s L’appareil photo du Honor 30s

Du côté de l’écran, on retrouve une dalle LCD assez classique avec un poinçon en haut à gauche et une définition de 2400 x 1800 pixels pour une diagonale de 6,5 pouces. Le lecteur d’empreintes digitales est quant à lui positionné sur la tranche, comme les derniers modèles haut de gamme de la marque. Il en va de même pour la batterie de 4000 mAh qui n’est pas compatible avec la charge sans fil. Néanmoins, Honor assure que le smartphone profite d’une recharge particulièrement rapide pour du milieu de gamme, avec une puissance de 40 W.

Un module photo complet

C’est surtout pour la photo que le Honor 30S parvient à se distinguer. Le smartphone est en effet doté d’un kit d’optique assez complet, chose relativement rare pour du milieu de gamme. On retrouve ainsi quatre appareils photo au dos :

Module principal grand-angle de 64 mégapixels, équivalent 26 mm (f/1,8)

Module ultra grand-angle de 8 mégapixels, équivalent 17 mm (f/2,4)

Module zoom optique x3 de 8 mégapixels, équivalent 80 mm (f/2,4)

Module photo macro de 2 mégapixels (f/2,4)

On notera également que Honor promet un zoom hybride sans perte jusqu’à x5 et un zoom numérique jusqu’à x20. Pour les selfies, le Honor 30S embarque un appareil de 16 mégapixels avec une ouverture de f/2,0.

Le Honor 30S n’a été annoncé pour l’instant qu’en Chine. Il y sera disponible dès le mois prochain au tarif de 2399 yuans, soit 306 euros HT. Interrogé, Honor France nous a indiqué ne pas avoir de visibilité quant à une éventuelle commercialisation en France.