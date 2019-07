Après quelques semaines de fuite, Honor a enfin officialisé ses nouveaux smartphones d’entrée de gamme : les Honor 9X et Honor 9X Pro. Découvrez leurs caractéristiques.

Comme le veut la coutume, Honor dévoile en avance ses appareils dans son propre pays avant de les rendre disponibles à travers le monde. Ainsi, nous pouvons dire que nous voyons le futur en avance.

Alors que les Honor 9X n’ont eu de cesse que d’apparaître en fuite ces dernières semaines, et que certaines informations étaient confirmées en avance, on peut désormais le dire : les Honor 9X et Honor 9X Pro sont officiels. Découvrez-les dès maintenant.

Fiches techniques des Honor 9X et 9X Pro

Écran : 6,59 pouces IPS LCD en définition Full HD

SoC : Kirin 810

RAM : 4 et 6 Go (9X) ou 8 Go (Pro)

Capteur photo arrière : 48 mégapixels (+8 mégapixels ultra grand-angle pour le Pro) + 2 mégapixels profondeur

Capteur photo avant : 16 mégapixels

Stockage : 64/128 ou 128/256 Go (Pro) + microSD

Batterie : 4000 mAh

OS : Android 9 Pie + EMUI 9.1.1

Dimensions : 163.1×77.2×8.8mm

Poids : 206 grammes

La grande nouveauté de ces Honor 9X est l’intégration d’un capteur photo motorisée à l’avant, permettant de libérer totalement l’écran et ne plus avoir la moindre encoche. Le modèle Pro se distingue en intégrant un troisième capteur photo ultra grand-angle à l’arrière, en plus d’avoir accès à plus de RAM et de stockage.

Comme escompté, ils s’équipent de la nouvelle puce milieu de gamme Kirin 810 dont on attend beaucoup. Pour le reste, leur batterie de 4 000 mAh devrait leur fournir une autonomie très satisfaisante.

Prix et date de sortie des Honor 9X et 9X Pro

Les Honor 9X et Honor 9X Pro sortiront en Chine dès le 30 juillet prochain, en plusieurs coloris : noir, bleu et rouge pour le 9X, et noir ou mauve pour le 9X Pro.

Voici leurs prix hors taxes en Chine :

Honor 9X en 4/64 Go : 1399 yuans (environ 182 euros)

Honor 9X en 6/64 Go : 1599 yuans (environ 208 euros)

Honor 9X en 6/128 Go : 1899 yuans (environ 247 euros)

Honor 9X Pro en 8/128 Go : 2199 yuans (environ 286 euros)

Honor 9X Pro en 8/256 Go : 2399 yuans (environ 312 euros)

Notez que si le Honor 9X est bien attendu en Europe, nous ne savons pas encore quelles configurations seront disponibles et à quel prix. Nous attendrons pour cela une annonce française, que vous pourrez retrouver sur notre site bien sûr.