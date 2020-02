Honor 9X Pro : le smartphone arrive en France… sept mois après la Chine

Honor a annoncé ce lundi l'arrivée de son dernier smartphone milieu de gamme, le Honor 9X Pro, en Europe et en France. De quoi permettre de faire profiter de la puce Kirin 810, absente du Honor 9X européen l'an dernier.

Comme annoncé en novembre dernier, Honor a annoncé le lancement en Europe de l’un de ses derniers smartphones milieu de gamme, jusqu’à présent réservé au marché chinois, le Honor 9X Pro.

Lancé en Chine en juillet 2019, le Honor 9X Pro n’avait pas pu, à l’époque, être lancé en Europe et pour cause : il s’agissait du premier smartphone de la marque à être touché par l’embargo américain sur les produits du groupe Huawei. Ça n’avait pas empêché la marque à l’époque de lancer une version réduite du Honor 9X avec son Kirin 710.

Caractéristiques du Honor 9X

Néanmoins, le Honor 9X n’avait pas encore atteint les contrées européennes. Il aura donc fallu patienter jusqu’à ce lundi pour avoir droit à un lancement en France du smartphone. Pour rappel, la principale nouveauté de ce Honor 9X par rapport à la version classique réside dans son nouveau processeur, le Kirin 810.

En outre, le smartphone est doté d’un écran de 6,59 pouces IPS LCD avec une définition Full HD+. Il profite par ailleurs de 6 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible. Le smartphone est également équipé de trois appareils photo : un dédié au mode portrait de 2 mégapixels, un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,8) et un appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels. Pour la batterie, Honor a doté son 9X Pro d’un accumulateur de 4000 mAh.

Prix et disponibilité du Honor 9X Pro

Le Honor 9X Pro sera lancé en France le mois prochain au prix de 249 euros avec une configuration 6+256 Go.