Le Honor View 30 Pro débarque en Europe… mais la France devra patienter

À l'occasion de ce non-MWC 2020, Honor a annoncé le lancement officiel en Europe de son dernier smartphone haut de gamme, le Honor View 30 Pro. Voici le prix et les caractéristiques de l'appareil.

Le Mobile World Congresse n’a pas lieu cette année, mais cette annulation n’a pas freiné les ardeurs des constructeurs. Ce lundi, après Sony, Realme et Huawei, c’était ainsi au tour de Honor de dévoiler ces nouveautés à l’occasion d’une conférence diffusée en streaming.

Comme on pouvait s’y attendre, la conférence a surtout été l’occasion pour la marque chinoise du groupe Huawei d’annoncer officiellement le lancement en Europe de son dernier smartphone haut de gamme, le Honor View 30 Pro. Un smartphone déjà lancé en novembre dernier en Chine et que l’on a déjà eu l’occasion de tester et qui se distingue surtout par ses performances photo et par l’absence des services mobiles Google.

Caractéristiques du Honor View 30 Pro

Il s’agit en effet du premier smartphone de la marque à être lancé en Europe sans les services mobiles Google. Une absence qui pourrait être compensée par son statut de modèle haut de gamme chez Honor, puisque le Honor View 30 Pro embarque en effet une puce Kirin 990, un écran Full HD+ de 6,57 pouces, 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go de stockage et une batterie de 4100 mAh. Il s’agit également du premier appareil de la marque à profiter de la charge sans fil.

Mais c’est surtout sur la photo que le Huawei View 30 Pro se distingue. Le smartphone est ainsi doté de trois capteurs à l’arrière, dans un module large :

Appareil ultra grand-angle de 12 mégapixels, équivalent 19 mm (f/2,2)

Appareil principal de 40 mégapixels, équivalent 27 mm (f/1,6)

Appareil téléobjectif de 8 mégapixels, équivalent 81 mm (f/2,4)

En façade, dans le double poinçon positionné en haut à gauche de l’écran, on retrouve un double module photo : un appareil principal de 32 mégapixels (f/2,0) et un capteur de 8 mégapixels ultra grand-angle

Prix et disponibilité du Honor View 30 Pro

Si l’on a déjà vu ce smartphone lors de son lancement en Chine, et qu’on a déjà eu l’occasion de le tester, il manquait encore des informations concernant sa commercialisation en Europe. Ce lundi, Honor a en partie levé le voile sur le lancement de son View 30 Pro. Néanmoins, le constructeur n’a pour l’instant annoncé qu’une disponibilité en Russie « et davantage de pays » en mars à un prix encore confidentiel.

Contacté, Honor France n’a pas su nous indiquer si le smartphone sera lancé dans l’Hexagone et à quelle date : « pour l’instant, nous n’avons pas reçu de confirmations ».