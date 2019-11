Comme prévu, Honor a dévoilé ce lundi à Pékin ses deux nouveaux smartphones hauts de gamme. Comme de coutume pour l’ensemble de l’industrie ces derniers mois, l’appareil est décliné en deux versions, les Honor View 30 et View 30 Pro.

À l’occasion d’un lancement organisé ce mardi à Pékin, Honor a dévoilé officiellement ses deux nouveaux smartphones hauts de gamme, les Honor View 30 et View 30 Pro. Deux smartphones qui ont déjà fait l’objet de plusieurs leaks, mais sont donc désormais confirmés.

Ces deux smartphones représentent un enjeu majeur pour Honor, puisqu’il s’agit des premiers appareils 5G de la marque chinoise. Ils sont en effet tous deux dotés du Kirin 990 de HiSilicon, déjà utilisé sur les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro. Seul le View 30 Pro profite cependant du SoC intégrant nativement le modem 5G, tandis que le View 30 profite de la 5G grâce au du modem Balong 5000 de la marque intégré en plus. De quoi permettre au smartphone d’être compatible à la fois avec la 5G SA et la 5G NSA et de permettre à Honor d’annoncer un débit en download de 1343 Mbps et de 160 Mbps en upload, 60 à 70% supérieur à la concurrence.

En termes de design, les deux appareils arborent un écran LCD similaire avec une diagonale de 6,57 pouces. L’affichage est par ailleurs percé en haut à gauche. C’est là un design déjà adopté depuis un an par Honor qui l’avait déjà utilisé sur le View 20, puis sur les Honor 20 et 20 Pro. Cette fois néanmoins, ce sont deux appareils qui sont intégrés dans le poinçon, à l’instar du Samsung Galaxy S10+. Toujours concernant l’écran, Honor a développé un mode dédié à la lecture avec du niveau de gris et une lumière jaune.

Un capteur photo rouge, jaune, bleu, comme sur le P30 Pro

Pour le lecteur d’empreintes digitales, Honor a décidé de reprendre le format des Honor 20 et 20 Pro en l’intégrant directement sur la tranche droite. Au dos, le Honor View 30 profite d’un nouveau dos en verre 3D, incurvé sur les côtés. La marque affirme par ailleurs avoir développé un matériau en verre à la fois mat et brillant qui permette d’éviter les traces de doigt. On y retrouve également un large module photo en haut à gauche. Noir, il se fait cependant plutôt large et intègre trois appareils différents qualifiés de « matrix camera » :

Capteur de 40 mégapixels RYB (f/1,8)

ultra grand-angle 0,6x de 8 mégapixels (f/2,4)

zoom optique x3 de 8 mégapixels

Pour le Honor View 30 Pro, le module photo se veut légèrement meilleur. On retrouve ainsi un capteur photo principal RYB (rouge jaune bleu, comme sur le Huawei P30 Pro), de 40 mégapixels avec un objectif ouvrant à f/1,6. En plus de ce capteur principal, le smartphone est équipé d’un appareil 12 mégapixels en ultra grand-angle ouvrant à f/2,2 et d’un zoom optique 3x avec capteur de 8 mégapixels et stabilisation optique. Le View 30 Pro peut également monter jusqu’à une sensibilité de 307200 ISO. En façade, les deux smartphones sont dotés d’un capteur principal 32 mégapixels principal avec objectif ouvrant à f/1,8 — pour le View 30 Pro — ou f/2,1 — pour le View 30 –, et d’un appareil ultra grand-angle de 8 mégapixels ouvrant à f/2,2.

Concernant l’autonomie, Honor annonce une batterie de 4200 mAh sur le Honor View 30 et 4100 mAh sur le Honor View 30 Pro. Les deux modèles sont également compatibles avec la charge rapide 40W, tandis que le Honor View 30 Pro profite également d’une charge sans fil 27W, une première pour un smartphone Honor. Enfin, le modèle Pro peut également utiliser une charge sans fil inversée jusqu’à 7,5W.

Le Honor View 30 Pro est doté de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage selon les versions. Il est proposé en quatre coloris : noir, blanc, bleu ou orange. Le Honor View 30 est quant à lui équipé de 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Une sortie incertaine en France

Pour ces deux smartphones, Honor est forcément dans la même problématique que l’ensemble du groupe Huawei. Comme les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro annoncés en septembre dernier, les Honor View 30 et View 30 Pro ne seront ainsi pas équipés des services Google. Ils profiteront bien d’Android, avec l’interface Magic UI 3.0, mais pas du Play Store.

De quoi limiter forcément la commercialisation de ces smartphones en Europe, où les services Google et les applications américaines en général sont très populaires. Interrogé quant à une sortie des deux smartphones dans l’Hexagone, Honor France nous a indiqué ne pas encore avoir d’informations : « Pour l’instant, nous n’avons pas d’indications à vous donner ».

En Chine, le Honor View 30 sera commercialisé au prix de 3299 yuans pour la version 6/128 Go et 3699 yuans pour le modèle 8/128 Go. Le Honor View 30 Pro sera quant à lui commercialisé à 3899 yuans pour la version 8/128 Go et 4199 yuans pour le modèle 8/256 Go.

NB : Geoffroy était présent à Pékin pour l’événement de Honor dans le cadre d’un voyage de presse organisé par la marque.