Voici comment fonctionne ce pneu neige révolutionnaire qui intègre des chaînes électriques

Kia et Hyundai dévoilent une toute nouvelle technologie de pneus intégrant des chaînes à neige escamotables. Ces dernières se déploient d'une simple pression sur un bouton, en quelques secondes seulement. Mais reste encore à savoir quand ce dispositif arrivera sur les voitures de série...

Vous le savez sans aucun doute si vous suivez l’actualité ou si vous vivez dans une zone montagneuse. Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la Loi Montagne fait son grand retour en France. Elle concerne pour mémoire pas moins de 48 départements situés dans les massifs, comme les Vosges, le Massif Central, les Alpes, les Pyrénées ou encore le Jura ainsi que la Corse.

Une innovation maligne

Dans ces zones, délimitées par des panneaux spécifiques à l’entrée et à la sortie, tous les automobilistes ont l’obligation d’installer des pneus hiver. Il est également possible de circuler avec des chaînes ou des chaussettes dans le coffre de sa voiture, à présenter en cas de contrôle de police. Et si la situation le nécessite, il faut ensuite s’arrêter sur le bord de la route pour les installer, ce qui n’est pas évident, surtout dans l’urgence et le froid.

Si une étude montrait que les chaussettes seraient aussi efficaces que les pneus hiver, ces derniers demeurent tout de même plus pratiques. Il suffit en effet de les installer une bonne fois pour toutes au début de la saison froide et on ne s’en soucie plus. Mais que se passe t-il lorsque l’on associe ces derniers à des chaînes ? Et bien logiquement, cela assure encore plus de sécurité et de tenue de route sur les chaussées verglacées et enneigées.

Et bien c’est justement ce que nous proposent Kia et Hyundai. Les deux constructeurs, qui font en fait partie du même groupe dévoilent leur dernière innovation en date. Il s’agit d’un pneu révolutionnaire, qui intègre ni plus ni moins que des chaînes à neige rétractables. Cela vous paraît fou ? Et bien nous allons tout vous expliquer de cette technologie, qui pourrait un jour arriver sur les voitures de série.

Pour le moment, cette dernière est seulement présentée dans un communiqué, qui explique son fonctionnement. Et contre toute attente, ce dernier est en fait assez simple. Le pneu développé conjointement par les deux marques coréennes se dote de six fils très épais en alliage à mémoire de forme, installés à intervalles réguliers, un peu comme une pizza. Ils sont alors intégrés à la gomme et dissimulés en usage normal.

Plus de sécurité

Si le conducteur circule sur une route très enneigée, il lui suffit d’appuyer sur un bouton installé sur le tableau de bord. Sur une simple pression, les fils sortent des pneus et se déploient grâce à un courant électrique afin de jouer un rôle identique à celui de chaînes à neige classiques. Sans les inconvénients qui vont avec comme la difficulté d’installation.

Les deux marques expliquent que cette technologie permet d’améliorer la tenue de route en hiver, sans toutefois communiquer sur des chiffres exacts. Des tests plus concrets seront probablement réalisés un peu plus tard, afin de donner plus d’informations sur des résultats. Mais cette innovation a aussi un autre avantage puisqu’elle permet de mieux savoir quand les pneus sont usés.

Et pour cause, si c’est le cas, les tiges en métal seront visibles, incitant le conducteur à remplacer ses gommes. Pour l’heure, cette technologie n’en est qu’au stade du brevet, en Corée du Sud et aux États-Unis. Mais les deux constructeurs ont bel et bien pour projet de commercialiser ce pneu dans le futur, à un prix qui devrait sans doute être très élevé.

Sera-t-il aussi adapté aux voitures électriques ? Pour le moment, rien n’a encore été dit à ce sujet, alors que Goodyear a récemment dévoilé des gommes spécifiquement conçues pour ces dernières, qui ont des besoins particuliers. De son côté, Michelin équipe la Tesla Model S Plaid de pneus connectés, une première.