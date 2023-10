Voiture électrique : en hiver, les chaussettes sont aussi efficaces que les pneus neige

Alors que la Loi Montagne fait son grand retour à partir du 1er novembre prochain dans certains départements, vaut-il mieux opter pour des chaussettes ou des pneus hiver pour sa voiture électrique ? L'une des solutions serait plus efficace que la seconde, découvrez laquelle.

Elle fait son grand retour. Il s’agit bien sûr de la Loi Montagne, qui entre à nouveau en vigueur ce mardi 1er novembre et ce jusqu’au 31 mars prochain. Une mesure qui concerne pas moins de 48 départements, principalement situés dans des zones montagneuses, comme les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central, le Jura, les Vosges ou encore la Corse.

Les zones sont alors matérialisées pas des panneaux spécifiques, installés à l’entrée et à la sortie. Dans ces périmètres, tous les véhicules doivent alors être équipés de pneus hiver, de chaînes ou encore de chaussettes à neige.

Un test grandeur nature

Si les gommes siglés 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) sont chaudement recommandées, les pneus arborant l’inscription M+S (Mud + Snow) ne sont désormais plus autorisés. Les toutes saisons sont aussi acceptés, à condition qu’ils comportent le marquage 3PMSF.

Mais il existe aussi d’autres alternatives, comme les chaînes ou encore les chaussettes. Moins chères, elles sont également très pratiques et peuvent être conservées dans le coffre. Mais sont-elles aussi efficaces ?

C’est la question que se sont posés les journalistes de l’Automobile Magazine. Ces derniers ont en effet souhaité comparer les pneus hiver et toutes saisons, ainsi que les chaînes et les chaussettes.

Pour cela, ces derniers se sont rendus dans la station de l’Alpe d’Huez au volant d’une Peugeot 3008 pour effectuer divers tests sur le circuit de glace. 0 à 40 km/h sur le plat, démarrage en pente, freinage à 50 km/h ou encore virages, toutes les situations que peut rencontrer un automobiliste circulant à la montagne ont pu être testées.

Si la motorisation du SUV n’a pas été précisée, cela ne devrait pas avoir de grandes incidences sur les résultats. Néanmoins, l’utilisation des chaînes et des chaussettes varie en fonction de l’architecture du véhicule, selon qu’il a deux ou quatre roues motrices. À noter également que les voitures électriques ont besoin de pneus spécifiques, en raison de leur poids plus élevé et de nombreux autres paramètres.

Un système efficace

Après avoir testé le SUV dans toutes les conditions et grâce à divers outils comme un radar, un chronomètre ou encore un freinographe, les équipes de l’Automobile Magazine en sont arrivées à une conclusion pour le moins inattendue. En effet, selon eux, les chaussettes à neige seraient plus efficaces dans la plupart des situations que les pneus hiver.

C’est notamment le cas dans les virages, mais également lors des accélérations sur le plat. Celles-ci permettent en effet un 0 à 40 km/h en 6,3 secondes, contre 7,3 pour les pneus hiver et 8,1 secondes pour les quatre saisons.

Les chaînes sont aussi une bonne alternative, mais sont légèrement en dessous dans cet exercice. En revanche, elles permettent un freinage plus efficace, mais tout de même moins que les gommes hiver. Dans tous les cas, les pneus toutes saisons restent à la traine, quelle que soit l’expérience menée.

Globalement, ce sont donc les chaînes et les chaussettes qui se posent comme les alternatives les plus efficaces. Néanmoins, ces dernières sont plus contraignantes à installer et coûtent bien plus chères. Si vous vous rendez occasionnellement en montagne, la première solution semble donc la plus adaptée, quelle que soit la motorisation. Mais quel que soit le système que vous allez choisir, attention à bien l’installer sur toutes les roues motrices de votre véhicule, même si celui-ci est doté d’une transmission intégrale !

Si vous hésitez encore à passer aux pneus hiver, regardez cette vidéo d’une Tesla Model S équipées de différents pneus lors d’un freinage sur sol glacé. Le résultat parle de lui-même.

Enfin, l’association Suisse TCS vient de publier son classement des meilleurs pneus hiver que vous pouvez retrouver ici. Et si vous êtes pressés, voici les quatre meilleurs pneus hiver de l’étude. Les Michelin Alpin 6, les Dunlop Winter Sport 5, les Continental WinterContact TS870 et les Goodyear UltraGrip 9+.