Prise en main des Lenovo Legion Slim 7 et 5 (2023) et du Lenovo LOQ : la conquête se poursuit

Lenovo a dévoilé ses nouveaux modèles de Legion Slim 7i et 5i pour l'année 2023, en prime d'une toute nouvelle gamme Lenovo LOQ pour gamers. Nous avons pu les prendre en main.

Lorsque Lenovo s’est lancé dans le marché du PC gaming en 2015, tout ne jouait pas forcément en sa faveur. Les marques gaming historiques comme Asus et son label Republic of Gamers, celles haut de gamme comme Razer ou Alienware et même les acteurs plus accessibles comme Acer occupaient déjà fortement l’espace. Et pourtant, force est de constater qu’en 2023, la gamme Legion de Lenovo a su s’imposer grâce à des prix compétitifs pour des PC gamers terriblement bien conçus.

Invités à découvrir les nouveaux Legion Slim 7i et 5i en prime d’une toute nouvelle gamme Lenovo LOQ, nous avons pu observer les nouvelles configurations et les ambitions de la marque sur cette année 2023. Les Legion Pro 7 et 5 annoncés au CES 2023 ne seront pas seuls pour conquérir le marché, et le constructeur chinois paraît sur une lancée très favorable.

Les Lenovo Legion Slim 7 et 5 de 2023, solides et portables

Le PC le plus en vogue pour Lenovo en 2023 n’est autre que le nouveau Legion Slim 7. Un sobriquet qu’il acquiert en ne mesurant que 1,79 cm à son point le plus fin pour 1,99 cm à son plus épais. Nous sommes cependant toujours sur un châssis de 16 pouces, qui permet d’intégrer une configuration gaming puissante basée sur la plateforme Intel de 13e génération catégorie H. Un châssis, qui plus est, intégralement en aluminium, brossé au cadre et très angulaire. Grâce à cela, cette gamme Slim ne manque pas de personnalité face à des concurrents toujours plus inspirés des lignes d’Apple, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Le tout en restant sous la barre importante des 2 kilogrammes, qui fait du Lenovo Slim 7 un PC gamer pouvant être facilement transporté dans un sac quelconque.

Comme toujours, le Slim 5 sera la proposition plus accessible des deux. Nous gardons exactement les mêmes lignes, la même personnalité, les mêmes capacités techniques, mais le châssis s’assagit quelque peu en reprenant pour lui notre bon ami le plastique. En voyant le Slim 7 et le Slim 5 côte à côte, il faut avouer que ce changement est drastique. Particulièrement sur les contours dont le plastique texturé n’est pas aussi séduisant.

Au moins, on continuera de profiter des Intel Core 13e génération et des GeForce RTX 40 series (jusqu’à la 4070 avec un TGP de 140W). Et d’un écran de 16 pouces en définition 2560 x 1600 pixels (ou 3,2k en option) avec un taux de rafraîchissement de 165 ou 240 Hz selon les configurations.

Sur le papier, ces Lenovo Legion Slim 7 et Slim 5 de 2023 sont toujours aussi séduisants, bien que dans la lignée de ce dont on a déjà profité en 2022. La marque chinoise ne s’attaque pas drastiquement à sa formule, et c’est tant mieux. Nous aurons même le droit à des versions légèrement moins onéreuses sous architecture AMD, et une version 14 pouces du Slim 5 toujours plus accessible. La conquête du constructeur continue son petit bonhomme de chemin.

Date de sortie et prix des Lenovo Legion Slim 7 et 5 de 2023

Lenovo Legion Slim 7i (Intel) : à partir de 1 999 euros, mai 2023

Lenovo Legion Slim 5i (Intel) : à partir de 1 399 euros, mai 2023

Lenovo Legion Slim 7 (AMD) : à partir de 1899 euros, juillet 2023

Lenovo Legion Slim 5 (AMD) : à partir de 1349 euros, juillet 2023

Lenovo Legion Slim 5 (AMD) 14 pouces : à partir de 1499 euros, septembre 2023

Le Lenovo LOQ, le PC gamer pour tous

Le produit le plus intéressant présenté par Lenovo reste une toute nouvelle gamme pour 2023 : les Lenovo LOQ. Alors que les Legion se destinent aux « hardcore gamer », ces nouveaux PC sont destinés à conquérir de nouveaux joueurs et devenir leur première machine pensée pour le gaming. La proposition n’est pas sans nous rappeler la gamme Nitro d’Acer, qui est aujourd’hui l’une des plus facilement recommandables en entrée de gamme. Lenovo se pose très clairement comme un nouveau concurrent sur ce terrain.

Le PC en lui-même est assez simple à expliquer. Le Lenovo LOQ existe en deux diagonales, de 15 et 16 pouces. Pour le reste, la configuration est capable d’intégrer jusqu’à un Intel Core i7-13700H et une GeForce RTX 4060. Le chef produit de la marque nous a indiqué que dans certains marchés, le constructeur descend jusqu’à la GTX 1650 pour optimiser au maximum le prix d’entrée des configurations. Mais par chez nous, il semble que les Lenovo LOQ démarreront avec une RTX 4050, qui est solide pour la plupart des titres.

Il faut avouer que le Lenovo LOQ que nous avons pris en main, en diagonale 16 pouces, n’est pas particulièrement charismatique. À son châssis tout en plastique se mêle un clavier un brin mollasson et un pavé tactile qui n’est pas super glissant. La dalle présentée de 16 pouces, notée en IPS LCD, paraissait également un peu terne. Côté connectique, on oubliera également tout ce qui est Thunderbolt pour du bon vieux USB-C des familles.

Ceci étant souligné, les sacrifices acceptés par Lenovo pour abaisser la facture de ces machines paraissent tous cohérents. Si les performances suivent, les Lenovo LOQ pourraient devenir de vrais concurrents sérieux sur l’entrée de gamme. La seule question restante sur ce segment est surtout de savoir si l’image de marque de Lenovo est suffisante aujourd’hui pour lui permettre un ticket d’entrée. Car c’est généralement le nerf de la guerre sur ce secteur : profiter d’une marque forte pour attirer les curieux. On a au moins hâte de tester ces configurations et voir jusqu’où elles peuvent être poussées malgré leurs limitations.

Date de sortie et prix des Lenovo LOQ