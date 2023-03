Yoga et Legion Pro : Lenovo dégaine ses premiers PC équipés de CPU Intel de 13e génération

Avec le Yoga 9i Gen 8 et le Legion Pro 7i Gen 8, Lenovo propose ses premières machines équipées de CPU Raptor Lake. Des machines haut (voire très haut) de gamme qui tirent pleinement parti des avantages des CPU Intel de 13e génération.

Dévoilés en janvier dernier à l’occasion du CES, les tout nouveaux CPU mobiles d’Intel ont tout pour plaire. Plus puissants que leurs prédécesseurs, ils misent sur une architecture hybride capable de s’adapter aux besoins spécifiques des machines sur lesquels ils sont installés (gaming, créativité, ultraportables) afin de proposer des performances impressionnantes.

De quoi donner des idées aux fabricants d’ordinateurs portables qui commencent tout juste à dévoiler les premières machines équipées en CPU Intel de dernière génération. C’est le cas de Lenovo qui vient de sortir deux machines bâties autour de l’architecture Raptor Lake. D’un côté, le Yoga 9i Gen 8, un ultrabook polyvalent idéal pour la créativité ou la bureautique. De l’autre, le Legion Pro i7 Gen 8, un laptop gaming à la fiche technique diablement impressionnante, capable de faire de l’ombre à certains PC fixe.

Les nouveaux portables Lenovo en bref :

le Lenovo Yoga 9i Gen 8 à partir de 2 499 euros ;

le Lenovo Legion 7i Gen 8 à partir de 3 499 euros.

Intel Raptor Lake : une 13e génération qui change la donne

Avec cette 13e génération de processeurs, Intel poursuit sur sa lancée de la génération précédente en proposant encore une fois des CPU bâtis sur une architecture hybride mêlant deux types de cœurs distincts :

d’un côté, les Performance-Cores (P-Cores). Plus grands, ils sont là pour offrir de la puissance de calcul brute et améliorer les performances des applications les plus gourmandes (jeux, logiciels de créations 3D). Ils se démarquent aussi par leur capacité à utiliser l’hyper-threading, qui leur permet d’exécuter deux threads logiciels simultanément ;

de l’autre côté, les Efficient-Cores (E-Cores). Plus petits que les P-Cores (on peut installer plusieurs E-Cores dans le même espace physique qu’un P-Core), ils sont là pour assurer le travail de fond et brillent sur les tâches en arrière-plan. Ils travaillent aussi main dans la main avec les P-Cores pour optimiser les performances sur les tâches gourmandes en ressources (rendu vidéo par exemple). Ils permettent aussi d’optimiser la consommation électrique de la machine, de manière à obtenir une autonomie plus importante.

Cette architecture, qui a déjà fait ses preuves sur la génération précédente, permet aux nouveaux CPU Intel de s’adapter au mieux à vos usages pour proposer des performances optimales en toute circonstance. Nouvelle génération oblige, les CPU Raptor Lake offrent aussi un gain de puissance significatif, ainsi qu’une meilleure gestion de la consommation électrique.

Au rang des nouveautés apportées par cette 13e génération de processeurs, on peut aussi noter l’intégration d’une puce graphique Intel Xe flambant neuve, qui permet entre autres de profiter du XeSS, l’équivalent Intel du DLSS de Nvidia.

L’intelligence artificielle est aussi de la partie avec une puce dédiée au sein du processeur, et capable par exemple d’améliorer l’image ou le son lors d’appels en visio. De menues autres améliorations sont aussi à noter, telles que la gestion des dernières générations de Wi-Fi ou de Bluetooth, le Thunderbolt 4 ou la RAM en DDR5.

Lenovo Yoga 9i Gen 8 : une machine flexible et polyvalente pour vous accompagner au quotidien

Avec le Yoga 9i Gen 8, Lenovo propose un PC taillé pour la créativité et la bureautique. Une machine polyvalente, qui se démarque en premier lieu par sa silhouette élégante en diable. Le constructeur a opté pour un boîtier aux bords arrondis du plus bel effet, qui se paie en plus le luxe d’être extrêmement ergonomique. Confortable à utiliser, il profite d’un clavier bord à bord doté d’un joli retour, et d’un large pavé tactile en verre.

Côté fiche technique, Lenovo a fait les bons choix. Au cœur de la machine, on trouve le Core i7-1360P Intel de 13e génération. Un processeur qui fait des merveilles sur les portables dédiés à la productivité en proposant un excellent équilibre entre performances et consommation électrique, ce qui lui permet de bénéficier d’une autonomie hors pair. Capable d’accueillir jusqu’à 16 Go de RAM en LPDDR5 et un SSD pouvant aller jusqu’à 1 To, il s’avère parfait pour vous accompagner dans toutes vos tâches.

Autre point fort du Lenovo Yoga 9i Gen 8 : son écran. Le constructeur a opté pour une dalle OLED PureSight de 14 pouces (en 2,8K ou 4K selon les modèles), au format 16:10 et compatible Dolby Vision. Mieux, il s’agit d’un dalle tactile, compatible avec le Precision Pen 2 (qui est inclus), et capable de se plier au moindre de vos besoins grâce à sa charnière pivotant à 360 degrés. Portable classique, chevalet, tente ou tablette, à vous de choisir le mode qui convient le mieux à vos besoins du moment.

Le Yoga 9i Gen 8, enfin, bénéficie de tout ce qu’il faut pour vous répondre à vos moindres besoins. Il peut ainsi compter sur une webcam infrarouge Full HD (entre autres pour la reconnaissance faciale) doté d’un cache de confidentialité. Il bénéficie aussi de la compatibilité avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Enfin, ses flancs sont garnis de toute la connectique dont vous pourriez avoir besoin : 2 ports USB-C Thunderbolt 4.0, 1 port USB-A 3.2, un port USB-C 3,2 Gen 2 et un connecteur écouteurs/micro.

Déjà disponible sur le site de Lenovo et chez la plupart des revendeurs, le Yoga 9i Gen 8 est disponible à partir de 2 499 euros.

Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 : le portable gaming par excellence

Si vous êtes à la recherche d’un PC pour jouer dans les meilleures conditions possibles, le Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 à de sérieux arguments en sa faveur. Le constructeur a installé l’une des fiches techniques les plus impressionnantes du moment dans le châssis de ce portable de 16 pouces, et ce, sans le faire enfler outre mesure. Avec à peine 2,8 kg sur la balance pour environ 2,5 cm d’épaisseur, il reste relativement compact pour une machine de sa catégorie.

Au cœur du système, le Core i9-13900HX. Un véritable monstre de puissance situé tout en haut de la 13e génération de processeurs Intel. Pour l’accompagner, Lenovo a opté pour une GeForce RTX 4080 12 Go (rien que ça), 16 Go de RAM en DDR5 à 5 600 MHz et a misé sur un SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC de 512 Go. De quoi assurer des performances haut de gamme sur la plupart des jeux du moment, y compris avec des réglages un brin gourmands.

Pour gérer au mieux cette puissance, Lenovo a installé sur son Legion Pro le Coldfront 5.0, son système de refroidissement le plus évolué à ce jour, optimisant par l’IA la dissipation thermique. Cette gestion particulièrement optimisée de la chaleur lui permet aussi de bénéficier d’une excellente autonomie. D’autant plus que Lenovo a installé une gigantesque batterie de 99,99 Wh. Compatible avec la technologie Super Rapid Charge, elle se recharge à vitesse grand V.

Entièrement pensé pour proposer les meilleures performances possibles en jeu, le Legion Pro 7i Gen 8 est équipé d’un écran 16 pouces Pure Sight au format 16:10. Une dalle IPS WQXGA (2560 par 1600 pixels) qui occupe 93,6 % de la surface de l’écran, et qui bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre les 240 Hz. Compatible HDR et Dolby Vision, couvrant 100 % du gamut RGB, il bénéficie aussi de la technologie Nvidia G-Sync.

Pour compléter cette panoplie déjà impressionnante, Lenovo a installé un clavier Legion TrueStrike sur sa machine. Pavé numérique, touches fléchées pleine taille, course de 1,5 mm et rétroéclairage RGB sont de la partie pour un confort d’utilisation poussé. Toute la connectique nécessaire (USB-C 3,2 Gen 2 × 2, USB-A 3,2 Gen 1 × 4, HDMI 2.1, Ethernet) est aussi de la partie.

Le Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 est désormais disponible à partir de 3 499 euros chez Lenovo. Et pour ceux qui souhaitent le nec plus ultra en niveau matériel, sachez qu’il existe une option permettant d’équiper le Legion Pro avec une RTX 4090 pour 749 euros de plus.