Avis aux gamers, cet écran PC Lenovo de 27 pouces (QHD, 165 Hz et 0,5 ms) est à -35 %

Chez Grobill, c’est l’occasion parfaite pour s’équiper à petit prix : le moniteur Lenovo Legion Y27H-30 vous assure un gameplay fluide pour la modique somme de 209 euros au lieu de 399 euros habituellement.

Legion est la branche de Lenovo spécialisée dans le gaming. Avec son moniteur, le constructeur délivre une option pour les joueurs et joueuses à la recherche d’un moniteur doté de toutes les fonctions de jeu essentielles : une dalle avec une belle résolution, un taux de rafraîchissement élevé et un temps de réponse relativement faible. Une fiche technique solide pour offrir une bonne expérience en jeu, et cela, pour moins de 210 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de l’écran PC Lenovo Legion

Une dalle QHD de 27 pouces en 165 Hz ;

Un temps de réponse de 0,5 ms ;

Compatible AMD FreeSync Premium.

Habituellement vendu à 399 euros sur le site du constructeur, l’écran PC Lenovo Legion Y27H-30 est en ce moment en promotion à 269,99 euros sur le site Grosbill.

Un écran réactif et fluide

La gamme Legion de Lenovo est réputée dans le monde du jeu vidéo, son écran est donc bien évidemment dédié à une utilisation gaming. Le modèle Y27H-30 se destine véritablement aux joueurs et aux joueuses exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers opus.

On retrouve un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ainsi qu’un temps de réponse de 0,5 ms. Grâce à cela, vous profiterez d’un gameplay réactif avec des images très détaillées pour ne pas vous laisser surprendre par vos ennemis. Dans la continuité d’offrir un écran gaming performant, la marque le rend compatible avec AMD FreeSync. Cet écran est capable de limiter le phénomène de tearing, traduit par les déchirures et saccades qui peuvent intervenir au cours d’une partie de jeu — de quoi assurer une bonne fluidité durant vos gameplay.

Une belle qualité d’image

On va également apprécier sur ce modèle, sa dalle IPS de 27 pouces avec une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, le sacro-saint 1440p, pour obtenir une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Le HDR est aussi de la partie pour améliorer le rendu avec les jeux compatibles.

Concernant son design, même si son pied est assez imposant et demandera de l’espace sur votre bureau, l’écran PC de Lenovo est assez minimaliste. Il offre un cadre aux bords fins sur trois côtés pour favoriser un minimum l’immersion lors de vos parties. Quant à la connectique, elle est composée de deux ports HDMI, deux ports USB, un port USB-C, quatre ports USB type A, un DisplayPort et une prise casque audio.

Afin de découvrir les autres modèles que nous recommandons en ce moment, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.