Lexus présente un SUV électrique au look très sportif, avec un moteur décevant

À l'occasion du Salon de Tokyo, Lexus dévoile une voiture électrique, sous forme de concept-car, assez spectaculaire baptisé Lexus RZ Sport Concept. Il a le look d'une voiture de sport japonaise des années 90, mais sa motorisation électrique n'a rien de vraiment transcendante.

Dans l’imaginaire collectif, une voiture moderne japonaise n’a rien de vraiment excitant techniquement parlant, l’accent étant en général mis sur la rationalité et l’efficience, le tout pour un budget relativement abordable.

Mais les Japonais sont aussi des fans de voitures de sport, ce qui a donné naissance à des modèles iconiques dans les années 1980 et 1990. Avec l’avènement de la voiture électrique, les constructeurs asiatiques ne comptent pas mettre de côté l’aspect « fun to drive » qui peut les animer, et Lexus le prouve aujourd’hui avec un étonnant concept-car 100 % électrique qui fleure bon les années 90, mais avec une voiture tout ce qu’il y a de plus moderne comme on peut le lire dans le communiqué de presse.

L’électrique arrive en force chez Lexus et Toyota

La gamme électrique de Lexus n’est pas vraiment transcendante, avec simplement le Lexus UX 300e, un modèle qui ne restera pas dans les annales de la voiture électrique. Mais d’ici quelques années, Toyota, la maison-mère de Lexus, va lancer pas moins six modèles électriques développés autour de la plateforme e-TNGA.

Autant de modèles qui pourront avoir le droit à un dérivé chez Lexus. Le constructeur a aussi dévoilé l’an dernier son premier SUV 100 % électrique, cousin technique du Toyota bZ4X, le Lexus RZ 450e, et dont les premières livraisons doivent débuter en ce début d’année en France.

En attendant, l’électrique se traduit aussi par des concept-cars chez Lexus, dont le RZ Sport Concept présenté aujourd’hui au Salon de Tokyo. Ce modèle est clairement là pour faire le show, avec des appendices esthétiques très sportifs.

Nous retrouvons notamment un kit carrosserie avec de nombreux appendices aérodynamiques en carbone, des ailettes derrière les roues, un double aileron de hayon, des extensions d’ailes ou encore des jantes Volk Racing de 21 pouces chaussées de pneus Bridgestone Potenza en 295/35. Pour lui donner un air encore plus agressif, la hauteur de caisse a été abaissée de 35 mm.

Une puissance pas en raccord avec l’esthétique ?

Avec de tels attributs, nous nous attendons évidemment à une motorisation adéquate. En réalité, il s’agit simplement de la motorisation du nouveau Lexus RZ 450e avec un ensemble de deux moteurs e-Axle, qui se situent sur les deux essieux. Les deux moteurs de 150 kW à l’avant et 80 kW à l’arrière développent une puissance de 230 kW, soit 313 chevaux. Le couple est de 435 Nm.

Il s’agit d’une puissance somme toute assez conventionnelle pour une voiture électrique aujourd’hui, surtout pour un si gros SUV. Il n’est pas rare de voir des SUV électriques avec 600, voire même jusqu’à 900 ch aujourd’hui, comme c’est le cas du nouveau Lotus Eletre.

Sur le RZ 450e de série, Lexus a intégré une batterie de 71,4 kWh de capacité utile, soit environ 400 km en cycle WLTP. Le concept et tous ses appendices aérodynamiques, sans compter ses prétentions sportives, ne sera pas aussi endurant que son homologue de série.

