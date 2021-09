Logitech Logi Dock : voici une station d’accueil qui promet de débarrasser votre bureau de ses câbles

Depuis plusieurs mois, vous êtes certainement beaucoup à télétravailler et à communiquer grâce à des applications comme Zoom, Teams ou encore Google Meet. Logitech a conçu un nouvel accessoire qui combine à la fois une station d'accueil USB-Type C à un haut-parleurs avec microphones.

Logitech vient de présenter, dans le contexte de la crise liée au Covid-19, un nouvel accessoire. Il s’agit d’une station d’accueil USB Type-C qui promet de nettoyer votre bureau d’une grande partie des câbles et accessoires. Mais ce n’est pas l’unique fonction de cet équipement.

Un dock USB Type-C complet

Le Logi Dock est un nouveau produit qui entre dans plusieurs catégories. C’est déjà un dock USB Type-C qui permet de connecter jusqu’à cinq périphériques USB et jusqu’à deux moniteurs, tout en chargeant un ordinateur portable avec une seule connexion par câble.

Le hub fournit une puissance jusqu’à 100 Watts pour un ordinateur portable via USB-C (compatible DisplayPort) cela permet donc d’éviter d’utiliser le câble d’alimentation propre au laptop. La station d’accueil permet de connecter des accessoires et du stockage via de deux USB-A (USB 3.1) ainsi que trois USB-C (USB 3.1). Il y a également un port HDMI (jusqu’à 4K@60 Hz) et un port DisplayPort 1.4 (jusqu’à 4K@60 Hz). Vous pouvez donc connecter deux écrans à la fois.

Vous allez pouvoir tout connecter : cela simplifie l’installation d’un ordinateur portable en quelques secondes pour un setup prêt à l’emploi. Notez qu’il n’y a pas de compatibilité Thunderbolt, cela aurait augmenté sensiblement le prix du Logi Dock.

Un accessoire conçu pour les réunions à distance

Ce n’est pas uniquement une station d’accueil USB-C, comme il en existe beaucoup, le Logi Dock intègre également un haut-parleur Bluetooth et des microphones. K’ensemble est conçu sur-mesure pour les réunions. En effet, il y a des commandes qui vous permettent de couper ou de désactiver rapidement la vidéo dans Google Meet, Microsoft Teams et Zoom. Logitech a même inclus une série de microphones à réduction de bruit qui permet de rejoindre facilement des réunions sans avoir à utiliser un microphone ou un casque séparé.

Sans le Logi Dock Avec le Logi Dock

Le Logi Dock va très loin dans cette optique de télétravail, puisqu’il s’intègre à votre calendrier grâce au logiciel Logi Tune de Logitech. Si une réunion est sur le point de commencer, le Logi Dock s’activera pour vous en informer, et vous pourrez vous joindre simplement en appuyant sur le dock. Il peut également être utilisé via Bluetooth, sans avoir à utiliser toutes les fonctions spéciales.

Le Logi Dock de Logitech sera disponible en deux coloris, graphite et blanc, pour 449 euros.