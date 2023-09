Logitech G Pro : la marque lance un nouveau clavier et une souris haut de gamme

Logitech dévoile son nouveau clavier Logitech G PRO X TKL Lightspeed et une nouvelle souris gaming Logitech G Pro X Superlight 2.

Plus tôt cette année, Logitech a renouvelé son casque gaming sans-fil, le G Pro X 2 Lightspeed, qui nous a vraiment convaincus. La marque complète aujourd’hui sa nouvelle gamme avec la souris G Pro X Superlight 2 et un clavier G Pro X TKL Lightspeed.

Une nouvelle souris gaming sans fil

Pour sa 2e génération de souris G Pro X Superlight, Logitech a retravaillé plusieurs éléments cruciaux. Les boutons principaux sont désormais activés par des switchs hybride optique-mécanique Lightforce que l’on retrouvait déjà sur d’autres souris de la marque comme les G502X. D’après Logitech, ce switch allie la vitesse et la fiabilité d’un switch optique et le clic d’un switch mécanique. Le capteur évolue également pour un Logitech Hero 2 pouvant suivre jusqu’à 500 pouces par seconde et 32 000 ppp.

Surtout, la souris fait enfin son passage à l’USB-C tout en conservant sa compatibilité avec Powerplay, le système de recharge sans fil de Logitech. L’autonomie annoncée est de 95 heures.

Et un clavier TKL

Logitech dévoile aussi un clavier TKL, pour « Tenkeyless », c’est-à-dire un clavier sans pavé numérique à l’encombrement réduit. Tous les classiques d’un clavier gaming en 2023 sont là, notamment l’éclairage RGB, les touches programmables et même une molette de volume. La connexion du clavier se fait en Lightspeed, Bluetooth ou par un câble USB-C. Les joueurs auront le choix entre trois types de switchs : GX Brown, GX Red ou GX Blue.

La souris Logitech Gaming Pro X Superlight 2 est commercialisée à partir d’aujourd’hui pour 169 euros. Le clavier gaming Pro X TKL est commercialisé à partir de 229 euros.

