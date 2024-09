Test Logitech G Pro X Superlight 2 DEX : une version asymétrique heureusement sans surprise

Dévoilée en grande lors de la conférence Logi Plays, la souris Logitech G Pro X Superlight 2 DEX (c’est long) est le premier modèle « Pro », à arborer une forme asymétrique. Sur le papier, c’est d’ailleurs presque sa seule différence avec le modèle original.

La souris gaming Logitech G Pro X Superlight 2 DEX est un modèle haut de gamme, qui, comme ses concurrentes directes, s’adresse avant tout aux joueurs professionnels et compétitifs. Elle s’installe dans la gamme du fabricant comme une sœur très proche de la première Superlight 2 avec laquelle elle partage la plupart de ses caractéristiques.

En dehors de sa forme maintenant asymétrique, la DEX (pour « dextérité ») s’équipe des mêmes attributs, avec toujours 60 g sur la balance, cinq boutons paramétrables et une compatibilité PowerPlay. Le capteur optique HERO 2 est encore au rendez-vous, mais profite ici d’une mise à jour, associée à une liaison Lightspeed retravaillée qui permet ainsi une utilisation à 8 000 Hz en sans-fil.

Malgré ces quelques nouveautés, Logitech a décidé de ne pas distinguer la Superlight 2 DEX de sa grande sœur en la proposant au même prix conseillé : 170 euros. Ce tarif, qui reste élevé, semble néanmoins en phase avec le marché actuel.

La même souris, en mieux

Vous avez en tête la G Pro X Superlight 2 que nous avions testée un an auparavant ? Cette nouvelle version DEX est tout simplement la même souris, avec une forme asymétrique, et donc destinée exclusivement aux droitiers. Logitech explique avoir itéré longuement avec de nombreux joueurs professionnels, afin de trouver la forme parfaite, qui permettrait à la souris de se faire oublier au creux de la main.

La première Superlight 2 n’était pas franchement désagréable en main, mais cette version DEX met effectivement la barre un peu plus haut. La souris tombe parfaitement au creux de la main, qui se positionne dessus de façon particulièrement naturelle. Comparativement à d’autres modèles similaires comme la Keris II Ace d’Asus, la G Pro X Superlight 2 DEX se montre un peu plus bombée. En dehors de cela, elle arbore la forme classique des souris de ce segment avec une belle courbure sur la tranche gauche et une partie avant-droite qui plonge nettement.

Légèrement plus imposante que sa consœur symétrique, la DEX conserve pourtant son poids plume de seulement 60 g. La marque explique avoir retravaillé la coque et les composants internes afin de maintenir ce poids cible, qui serait, selon leurs études, le juste équilibre entre confort et contrôle.

Cet affinement de la coque externe ne rend pas pour autant la souris plus fragile. En effet, même si elle se montre plus « molle » lorsqu’on la torture, cela n’entache en rien l’expérience. Au toucher, le revêtement extérieur n’évolue pas réellement et pourra donc être légèrement glissant pour certains. Heureusement, des grips autocollants sont toujours fournis dans la boite.

Les deux clics principaux abritent ici encore les interrupteurs hybrides LightForce qui se montrent étonnamment plus agréables sur cette version DEX. L’activation semble un peu plus « légère », de même que le bruit, plus aigu et plus discret. De fait, l’expérience est encore plus convaincante, avec des boutons très réactifs et à l’activation nette.

La molette parait aussi avoir été revue. Les crans sont un peu plus marqués, offrant alors un défilement plus agréable et étrangement moins bruyant. Pas de changement notable au niveau du clic, qui reste très ferme, ce qui évitera les activations involontaires.

Quant aux boutons latéraux, ils sont légèrement plus imposants, et par ailleurs un peu plus bruyants. Leur activation reste nette et efficace et leur positionnement idéal, juste au-dessus de l’endroit où se pose naturellement le pouce.

Ne faisant pas de pied de nez à sa dénomination « Pro », la G Pro X Superlight 2 DEX fait logiquement l’impasse sur l’éclairage RGB et se contente d’une discrète diode d’indication au sommet de sa coque. Dans la même logique, le logo de la marque est simplement imprimé à même la coque. Elle ne profite pas non plus de boutons supplémentaires, à l’exception du commutateur d’alimentation installé sous son châssis.

Celui-ci s’installe à proximité immédiate du capteur optique HERO 2 et d’imposants patins en PTFE. Ces derniers apportent une glisse correcte à la souris, mais donnent cependant toujours cette sensation d’accrocher au tapis. Bien que cela n’affecte pas radicalement la glisse, cela apporte de légères nuisances sonores que l’on ne retrouve pas chez la concurrence.

8 000 Hz et presque 100 heures d’autonomie

L’autonomie annoncée par Logitech reste inchangée et culmine à 95 heures, en utilisation constante (à 1000 Hz). Concrètement, lors de nos essais, la DEX perd environ 10 % de sa batterie chaque semaine, à raison de 4 à 5 heures d’utilisation par jour. Sans être exceptionnelle, la souris propose une très bonne autonomie, qui s’associe à une charge rapide par USB et une compatibilité avec les tapis PowerPlay (dont le galet est vendu séparément).

La connectivité est l’une des grosses nouveautés apportées par ce nouveau modèle. En effet, si la Superlight 2 première du nom se contentait d’une liaison à 2 000 Hz, la version DEX est capable d’atteindre les 8 000 Hz, sans nécessiter d’investir dans un dongle supplémentaire. Ce taux d’interrogation est accessible autant en sans-fil qu’en filaire, avec la possibilité d’ajuster ce dernier différemment pour chaque mode de connexion.

Est-ce que cette nouveauté change la donne ? Pas réellement. Est-ce un problème ? Non plus. Logitech a fait le choix de proposer cette technologie, sans pour autant augmenter le prix de sa souris. C’est déjà une bonne chose, et comme pour la course aux DPI élevés à son époque, gardons en tête cette phrase : « Qui peut le plus peut le moins ».

Il faut simplement garder en tête qu’un tel polling rate ne vous rendra pas meilleur en jeu, qu’il faudra y associer un écran très haut de gamme, un ordinateur qui tient la route et surtout des jeux compatibles. Le tout, en sacrifiant logiquement l’autonomie de la souris tout en étant certainement incapable de ressentir une quelconque différence par rapport à une souris fonctionnant à 1000 ou 2000 Hz.

Des chiffres étonnants

Sur le papier, la G Pro X Superlight 2 DEX s’équipe du même capteur optique HERO 2. Pour autant, et grâce à une pirouette logicielle, la marque suisse a réussi à l’améliorer. Cela se traduit par une augmentation de ses performances brutes, avec notamment une sensibilité pouvant atteindre 44 000 DPI, avec une définition de 888 DPI et des accélérations jusqu’à 88 G.

À l’usage, et sans grande surprise, ce capteur délivre d’excellentes performances, comme il le faisait sur la Superlight 2 première du nom. L’amélioration des performances brutes n’est pas réellement palpable à l’usage et se positionne davantage comme un tour de passepasse marketing qu’une véritable avancée pour les joueurs.

Durant notre essai, la Superlight 2 DEX s’est montrée fiable, en permettant d’enchainer sans mal les éliminations sur Call Of Duty, tout en offrant également une précision impeccable sur des titres plus « doux » comme Cities Skylines 2. Elle m’aura aussi permis de maitriser la colère des dieux sur Age Of Mythology Retold. Même si cela n’a que peu d’intérêt sur une souris dédiée à la compétition, on pourra regretter l’absence totale de bouton dédié à la bascule des DPI.

G Hub toujours au rendez-vous

C’est toujours grâce au pilote Logitech G Hub que la souris peut être ajustée à nos préférences. Ses différents réglages sont regroupés dans deux onglets principaux, dont le premier est dédié aux performances. La sensibilité peut ainsi être ajustée de 100 à 44 000 DPI, de même que son taux d’interrogation, personnalisable indépendamment en filaire et en sans-fil.

En activant les réglages avancés, la sensibilité des deux axes peut être décorrélée. Il est aussi permis de modifier la distance de décrochage du capteur sur trois niveaux distincts et pour chaque sensibilité.

Enfin, G Hub peut aussi calibrer la sensibilité de la DEX en la comparant avec une autre souris connectée au PC. Cela permet ainsi de faciliter la migration vers le nouveau modèle s’il propose une sensibilité légèrement différente.

Le second onglet permet logiquement de réattribuer les différents boutons de la souris à l’aide de différentes fonctions ou raccourcis. Ces paramètres, ainsi que ceux liés au capteur, peuvent alors être sauvegardés dans des profils, à associer à nos jeux ou stockés directement dans la mémoire interne de la DEX.

Les réglages avancés laissent aussi modifier le mode de fonctionnement des interrupteurs (hybride ou optique), même si la différence en termes de latence est imperceptible à l’usage.

Prix et disponibilité de la souris Logitech G Pro X Superlight 2 DEX

La souris Logitech G Pro X Superlight 2 DEX est disponible au prix conseillé de 170 euros.