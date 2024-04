Test du Medion E15443 : une erreur de parcours pour Medion

Si Medion est plus connu pour ses PC gamers, il construit également de simples PC à la portée de tous. Le Medion E15443 est le dernier en date, et nous avons pu le tester.

Medion est connu pour sa gamme Erazer et ses nombreux PC gamers. Mais comme toutes les marques de la sorte, il est bien sûr aussi capable de créer des PC à la fiche technique plus modeste, permettant à papa/maman et papy/mamie de profiter tranquillement du web et de ses merveilles. Cependant, pour créer un PC de la sorte, il faut réussir une autre forme de balance technique : le rapport utilité/prix, rendu toujours plus compliqué par la grande concurrence du secteur. Et pour ce qui est du Medion E15443, le dernier effort en date… C’est raté.

Fiche technique

Modèle Medion Erazer E15443 Dimensions 359 mm x 20,6 mm Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 5 125H Puce graphique (GPU) Intel ARC Graphics Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1800 grammes Profondeur 240 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Medion pour ce test.

Design

Le Medion E15443 ne se fait pas beau pour aller danser. On est plutôt de l’ordre du pragmatisme ici, avec la sortie du complet Kiabi acheté il y a quelques années de ça et qui a vu de meilleurs jours, mais qui fonctionne toujours pour ne pas choquer la plèbe en soirée.

Comprenez que son châssis plastique est relativement bien fichu, avec une coque supérieure sobre sur laquelle le logo Medion s’efface juste assez pour ne pas être trop ostentatoire malgré sa taille. Le format du PC est, lui aussi, très classique, un 16 pouces qui ne dit pas son nom. Mais aussi assez « ancien », puisqu’à 1,8 kg pour 2 cm d’épaisseur, il ne suit pas vraiment les tendances actuelles de miniaturisation ou de légèreté. On peut le pardonner pour réussir à offrir un prix plus bas que la moyenne… mais nous parlerons de tout ça un peu plus tard.

Clavier et pavé tactile

Pour le moment, concentrons-nous sur le premier point fâcheux du PC : son clavier. Définitivement en plastique de basse qualité, ses touches terriblement molles n’offrent pas une course très large. On a l’impression de revenir 5 à 10 ans en arrière. Au moins, le Medion Medion E15443 intègre un pavé numérique à la formule, mais là encore : ce trait-là n’est pas vraiment innovant sur ce format 16 pouces de nos jours.

Le pavé tactile est lui aussi à blâmer pour sa qualité. Si on apprécie la large diagonale choisie par le constructeur et son placement central, le plastique utilisé fait là encore l’effet d’un retour en arrière. La glisse accroche et n’est pas à la hauteur de l’entrée de gamme de 2024.

Connectique

À gauche, on retrouve le port de charge coaxial, un HDMI 2.0, un port USB A 3.2 Gen 1, un USB-C 3.2 Gen 2 non compatible avec la charge et l’interrupteur physique de l’alimentation de la webcam. À droite, nous avons le droit à un USB A 3.2 Gen 1, un USB A 2.0, un combo jack et un lecteur de cartes microSD.

Oui, un chargeur coaxial sur un ordinateur de 2024. Soit. Mais que l’USB-C ne prenne pas en prime la charge via la norme PowerDelivery est vraiment aberrant. Presque autant que de retrouver un USB A 2.0 sur un PC portable moderne. C’est bien simple : la configuration manque de logique moderne, et semble plutôt être un fourre-tout de ce qu’il reste dans les usines.

Webcam

Rajoutez à cela une webcam 720p — oui, 720p — et vous avez un PC bien en retard sur le reste du monde. Le rendu n’est pas si pire, ceci étant dit, mais à quoi bon vraiment le considérer face aux alternatives.

La configuration audio est elle aussi d’une piètre qualité et rappelle la qualité sonore des smartphones d’entrée de gamme. Les haut-parleurs sont qui plus est bien évidemment placés sur le bas du châssis du Medion E15443, pour être sûr d’en boucher le mauvais rendu si vous posez l’appareil sur une surface non plane.

Écran

Le Medion E15443 s’équipe d’une dalle IPS LCD de 15,6 pouces supportant une définition maximale de 1920 x 1080 pixels, soit un ratio traditionnel en 16:9. L’écran est traité anti-reflet, et ne supporte qu’un taux de rafraîchissement classique de 60 Hz.

Pas si pire sur la fiche technique ? Voyons voir ce qu’en dit notre sonde. On y retrouve une couverture abyssale de seulement 56,9% de l’espace sRGB pour 40,3% de l’espace DCI-P3, un manque qu’on n’avait pas observé depuis bien longtemps, même sur l’entrée de gamme. Le taux de contraste est heureusement très bon à 1435:1, mais la luminosité maximale mesurée n’est qu’à 317 cd/m² : oubliez la moindre idée d’utiliser ce PC en extérieur si le soleil pointe le bout de son nez.

Sans surprise, la calibration ne peut faire aucune magie avec une dalle pareille. La température de couleurs moyenne relevée est à 7058K, trop froide dans l’idée de surcontraster le peu de couleurs existant, avec un Delta E00 moyen de 5,5 pour un écart maximal presque hilarant de 24,24 sur les tons bleus. Bref, c’est une dalle horrible, qu’on pensait ne plus exister depuis bien 4/5 ans et l’avènement du DCI-P3. Même les Chromebook d’entrée de gamme font largement mieux de nos jours.

Logiciel

Windows 11 en base, sans surprise. Medion n’a qu’un seul logiciel à son nom, qui est tout simplement un mini navigateur web qui vous amène vers son site officiel. Voilà.

Par contre, l’ordinateur est si fier d’intégrer cet horrible logiciel publicitaire qu’est McAfee qu’il l’affiche sans détour par le biais d’un autocollant apposé sur le châssis. Inspiré par l’ordinateur, je me suis imprimé un t-shirt affichant fièrement mes 10,26 de moyenne au Bac.

Performances

Voilà pourquoi le Medion E15443 affiche le prix qu’il affiche : il intègre l’Intel Core Ultra 5 125H, la toute dernière génération de SoC de l’équipe bleu. Ici, nous avons le droit à un CPU de 14 cœurs — 4 performances, 8 efficients et 2 ultra efficients — pour 18 threads pouvant turbo jusqu’à 4,5 GHz. Il profite également de la nouvelle partie graphique Intel Arc à 7 Xe-cores. Pour supporter cela, l’ordinateur intègre 16 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz, et 512 Go de stockage en PCIe 3.0.

Benchmarks

Nous vous avions déjà fait part de nos réticences face à cette nouvelle génération d’Intel, puisqu’en termes de puissance CPU pure, elle n’apporte rien de neuf par rapport à la 13e génération. Dans cette configuration, les scores de 8830 points en multi core pour 1691 points en single core sous Cinebench R23, soit 481/101 sous Cinebench 2024, nous rappellent plus durement encore à cette dure vérité. Les processeurs U des générations précédentes faisaient mieux sur des machines beaucoup plus accessibles.

Alors oui, on peut profiter du NPU d’Intel qui fait un score toujours appréciable en mobilité de 279 avec Procyon sous Intel Vino, mais encore une fois : pour quels usages ? Il est trop tôt pour craquer sur un PC dont la seule partie intéressante est ses performances en IA, ce qui semble être le cas du Medion E15443.

Surtout lorsque l’on se penche sur sa mémoire de stockage. Là encore, cela faisait bien longtemps que nous n’avions pas vu une mémoire afficher un taux de lecture séquentielle de 556 MB/s pour 509 MB/s en écriture. Pour vous donner du contexte : c’est essentiellement le standard qui était attendu pour des smartphones d’entrée de gamme en 2014. En 2024 ? C’est tout simplement inadmissible.

Refroidissement et bruit

Alors par contre, ça oui, l’ordinateur n’est pas bruyant et ne chauffe pas avec un maximum constaté de 40°C sous le châssis. C’est au moins ça.

Autonomie

Rappelons que le Medion E15443 ne supporte pas la norme Power Delivery pour recharger sa batterie en USB-C, et vous force à utiliser un bloc d’alimentation à prise coaxial de 64,98W. Au moins, le bloc est de petit format, et heureusement : vous allez vraiment devoir vous le trimballer, celui-ci.

Avec un usage purement bureautique, le Medion E15443 nous offre entre 9 et 10 heures d’autonomie avec la luminosité réglée à 50%. Un score respectable, avant de se rappeler que l’on est sur un écran peu lumineux et que 50% de luminosité est à peine lisible. En utilisation réelle, on est plutôt de l’ordre de 7/8 heures, un score qui rappelle les débuts des ultrabooks sur le marché. Là encore, il y a 10 ans de cela.

Prix et disponibilité

Le Medion E15443 est d’ores et déjà disponible en France dans cette configuration unique vendue 799 euros.