Instagram continue à forcer avec les Reels grâce à de nouvelles fonctions de création

Les Reels existent depuis deux ans sur Instagram et Meta continue de les pousser pour faire face à la concurrence féroce qu'est TikTok. Le réseau social présente de nouvelles fonctions de créations pour ces vidéos courtes.

Face à la concurrence de l’application chinoise, Facebook va ressembler de plus en plus à TikTok. Des changements qui arrivent aussi sur Instagram, qui va pousser les Reels exclusifs pour ceux qui optent pour un abonnement payant à des influenceurs.

Toutes les vidéos deviennent des Reels sur Instagram

Meta annonce que, désormais, toutes les publications vidéo de moins de 15 minutes seront automatiquement partagées sous forme de Reels. À noter que les vidéos publiées comme telles précédemment resteront comme avant et ne seront pas converties. Toutes les vidéos seront réunies dans l’onglet de profil qui était jusqu’alors dédié aux Reels.

Par ailleurs, Instagram déclare que « si vous avez un compte public, vos nouvelles vidéos — désormais des Reels — peuvent être éligibles pour être recommandées et vues par plus de personnes sur Instagram. Cela s’applique actuellement aux Reels d’une durée inférieure à 90 secondes ». Bien que l’on ne sache pas exactement comment fonctionne l’algorithme de recommandation d’Instagram, il y a fort à parier que les Reels soient avantagés par rapport aux photos.

De nouvelles façons de créer des Reels

Si Meta dit que « les photos sont au cœur de l’expérience Instagram », on en doute un peu à voir nos fils d’actualité dans l’application. D’ailleurs, l’entreprise va permettre de « remixer des photos publiques » et y ajouter sa patte par le biais d’un Reels.

Cela va consister à créer en Reels en choisissant entre un fond vert, un écran divisé en deux horizontalement ou verticalement ou une vue de réaction d’image dans l’image pour ajouter un commentaire vidéo à une photo. On pourra faire apparaître la photo originelle en même temps que sa vidéo, ou alors à la suite.

Instagram va aussi ajouter des templates pour créer plus facilement des Reels, avec des emplacements audio et vidéo dans lesquels on pourra ajouter son contenu. Le réseau social intègre également un mode double, qui permet d’enregistrer un Reel en filmant avec la caméra avant et la caméra arrière en même temps.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.