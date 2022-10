Meta le promet : ses avatars du métavers auront des jambes un jour

En marge de l'annonce du Meta Quest Pro, Mark Zuckerberg était très fier d'expliquer que les avatars de son métavers en réalité virtuelle auront des jambes.

Pendant le Meta Quest, Mark Zuckerberg et ses équipes ont présenté plusieurs choses, dont le Meta Quest Pro, un casque VR très ambitieux et onéreux. Au-delà de cette annonce produit, l’objectif était aussi de montrer à quel point le métavers de Meta est séduisant en citant plusieurs nouveautés qui arriveront dans un futur plus ou moins proche. Parmi elles, il y en a une qui attire forcément l’attention par son aspect incongru. Votre avatar en réalité virtuelle aura des jambes !

Le casse-tête des jambes

Mark Zuckerberg était en effet très fier de parler de cette nouvelle génération d’avatars qui se préparent sur Horizon Worlds. « Les jambes sont difficiles [à faire] et c’est pourquoi d’autres systèmes de réalité virtuelle ne les intègrent pas non plus », explique le patron de Meta tout en précisant qu’il s’agit « probablement de la fonction la plus demandée ». Il faut dire que, pour le moment, les avatars flottent un peu bizarrement au-dessus du sol virtuel quand ils se déplacent.

Comme la tâche est complexe pour l’entreprise, vous devriez pouvoir ajouter des jambes à votre avatar seulement dans le courant de l’année prochaine. Il faut dire qu’il n’est pas évident pour un casque VR porté sur la tête d’estimer avec précision où vos jambes devraient se trouver en fonction de vos mouvements. Or, la firme a peur que trop d’approximation brise l’immersion des personnes en réalité virtuelle.

Le challenge est le même pour les mouvements des bras de votre avatar, mais dans ce cas précis, les technologies de prédiction de Meta ont d’ores et déjà été bien peaufinées. Pour les jambes, il faut encore du travail, ne serait-ce que pour savoir comment celles-ci doivent être rendues si vous êtes assis à un bureau virtuel. Pendant le Meta Connect, on a notamment pu voir l’avatar de Mark Zuckerberg avec des jambes et il a même été capable de sauter. Cependant, il s’agissait d’une conférence préenregistrée et on ne peut donc pas savoir à quel point la vidéo montrée était fidèle à la réalité.

Les avatars partout, jusqu’aux appels vidéo

Meta mise à fond sur le développement des avatars. Ainsi, ces derniers se retrouveront jusque dans vos appels vidéo sur Messenger ou WhatsApp — et même Zoom. Selon Mark Zuckerberg, ils pourront être considérés comme une manière de montrer ses émotions sans réellement activer le retour caméra — puisqu’on ne verra pas votre vrai visage. Vous pourrez aussi utiliser des avatars sur les Reels d’Instagram.

Signalons au passage que le métavers de Meta ne se limite plus à la réalité virtuelle et sera accessible sur le web avec un smartphone ou un PC. Enfin, dans le cadre de projet sur le plus long terme, Meta planche aussi sur des avatars extrêmement réalistes. Mais il faudra sans doute d’abord s’occuper de la problématique des jambes.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.