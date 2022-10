Plus besoin de casque VR pour aller dans le métavers : Horizon Worlds arrive sur le web et Instagram

Meta annonce que sa plateforme en réalité virtuelle de son métavers, Horizon Worlds, va prochainement être accessible sur le web (et donc via smartphone ou PC). En outre, vous pourrez aussi partager des contenus sur les Reels d'Instagram.

Horizon Worlds est le nom de l’application phare de Meta (anciennement Facebook) dans le métavers. Grosso-modo, il s’agit d’une plateforme interactive en réalité virtuelle dans laquelle vous pouvez passer du temps avec des amis et où les développeurs peuvent créer des tout un tas d’expérience VR.

Or, jusqu’à présent, il fallait un casque VR pour se rendre sur Horizon Worlds. Mais pendant sa conférence Meta Connect, l’entreprise de Mark Zuckerberg annonce qu’il sera possible d’accéder à la plateforme depuis le web. Autrement dit, vous pourrez vous y rendre depuis un navigateur sur PC ou sur smartphone.

Hélas, l’entreprise n’a pas donné plus de détails et on ne sait donc pas encore quand Horizon Worlds sera effectivement accessible via le web.

Horizon Worlds sur Instagram

Ce n’est pas tout. Meta annonce aussi que des contenus issus de Horizon Worlds pourront être partagés sur Instagram via des vidéos Reels.

Une annonce qui peut surprendre et, dans le même temps, il fallait un peu s’y attendre. Instagram est l’une des applications les plus populaires du groupe Meta et ce dernier a tout intérêt à créer des passerelles entre ses différentes plateformes.

Profiter d’Instagram pour pousser le projet Horizon Worlds auquel Mark Zuckeberg croit beaucoup semble être plutôt pertinent dans la stratégie du géant du web.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.