Bug Instagram : un problème affecte les stories

Les applications du groupe Meta sont visiblement sujettes à plusieurs petits problèmes en ce mardi 25 octobre 2022. Après une panne mondiale subie par WhatsApp, c’est au tour d’Instagram de faire des siennes. Ne vous inquiétez pas pour autant, la plateforme dédiée au partage de photos et vidéos est encore fonctionnelle.

La fonction story fait des siennes

C’est plus particulièrement au niveau des stories que le service rencontre quelques petits problèmes. En effet, certaines d’entre elles ont la fâcheuse tendance, au moment de les consulter, à disparaître presque instantanément pour laisser place à la story suivante. Ce pépin semble intervenir de manière aléatoire d’une story à une autre.

Aussi, tous les utilisateurs ne sont visiblement pas touchés par cette anomalie : au sein de la rédaction, une majorité des journalistes est épargnée, mais pas tous. Il n’empêche, Down Detector commence à recenser une série de signalements qui n’atteint pas non plus les sommets. Sur Twitter, plusieurs internautes mettent en exergue un problème similaire.

Pour le reste, tout fonctionne

Heureusement, cela n’entrave pas totalement l’expérience utilisateur. Consulter son fil d’actualités, regarder des vidéos ou encore discuter avec ses amis est toujours possible. Aucun bug n’a été recensé sur ce type d’activités.

