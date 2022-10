Panne WhatsApp : il est impossible d’envoyer des messages

WhatsApp est en panne. Il est actuellement impossible d'envoyer des messages sur le service de messagerie instantanée. Le souci touche un très grand nombre de personnes.

WhatsApp est actuellement en panne pour un grand nombre de personnes. Il est impossible d’envoyer des messages sur le service détenu par Meta (ex Facebook). Si vous essayez, vous avez de bonnes chances de voir la petite icône en forme d’horloge rester affichée sur votre bulle de texte au lieu de laisser place aux deux coches.

Panne générale sur WhatsApp

Sur DownDetector, les signalements montent en flèche. On en compte un peu plus de 9000 quelques minutes seulement après la publication de cet article. C’est énorme à l’échelle de ce site qui recense les soucis de fonctionnement de différentes plateformes en ligne.

Un tour sur Twitter permet de voir que le problème semble toucher plusieurs pays. Des internautes écrivant en différentes langues se plaignent en effet de soucis sur WhatsApp. Certaines personnes se saisissent d’ailleurs du hashtag #WhatsAppDown.

Ici à Frandroid, nous rencontrons le même souci. Aucun message envoyé n’arrive à destination.

Pas d’explication officielle pour le moment

Les équipes de WhatsApp n’ont pas partagé d’explication officielle pour le moment. Ce souci d’ampleur n’est pas sans rappeler la panne massive WhatsApp, Instagram et Facebook il y a un tout petit peu plus d’un an.

Le mois d’octobre serait-il maudit pour les services de Meta ?

