Grâce à cette nouvelle vue, vous allez encore plus aimer utiliser WhatsApp sur votre tablette

Une mise à jour WhatsApp déployée en bêta optimise grandement l’expérience utilisateur sur tablette. Ici, il est question d’une vue fractionnée bien plus pratique à utiliser au quotidien qu’une vue d’ensemble à une seule fenêtre.

Entre un smartphone et une tablette, la plus grande différence se situe au niveau de la taille d’écran. Forcément, avec une diagonale beaucoup plus grande, les tablettes offrent un confort d’usage supérieur et une interface d’affichage bien plus étendue. En tant que développeur, savoir s’y adapter pour proposer la meilleure expérience utilisateur est donc important.

C’est exactement ce que compte faire WhatsApp dans un avenir proche. Une nouvelle bêta récemment déployée sur le Play Store permet en effet de découvrir une interface légèrement revisitée : il est ici question d’une vue scindée en deux, exclusivement pour les tablettes, nous apprend WABetaInfo.

Double vue

L’idée est simple : lorsque vous ouvrez une discussion, ladite discussion n’occupe plus l’ensemble de l’espace. Au lieu de ça, la partie gauche de l’écran affiche la traditionnelle liste des conversations, lorsque la partie gauche ouvre le chat dans lequel vous souhaitez écrire (exemple ci-dessous).

Cette vue fractionnée est pratique à plus d’un titre : elle permet d’écrire à un contact tout en naviguant en simultanée sur la liste des conversations. Vous n’avez nullement besoin de revenir en arrière pour accéder à un autre échange : tout est sous vos yeux en même temps. Cette organisation s’applique aussi à l’interface des appels.

Encore en bêta

Surtout, elle n’est pas sans rappeler certains agencements déployés sur les smartphones pliables de Samsung. Le Galaxy Z Fold 4, par exemple, propose ce type de vue pour les paramètres du téléphone, mais aussi l’application Contacts. La navigation n’en est que plus fluide et simplifiée. On y prend rapidement goût.

Pour le moment, ce petit ajustement est uniquement disponible en version bêta. Nul doute qu’il débarquera pour le grand public au cours des prochains mois.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.