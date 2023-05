WhatsApp ajoute une nouveauté qui risque d’être aussi ennuyeuse qu’utile

WhatsApp intègre une nouvelle fenêtre pour éviter d'oublier sa clé de chiffrement. De quoi pouvoir changer de téléphone l'esprit tranquille.

Si vous utilisez WhatsApp depuis quelques années, il y a de grandes chances que vous ayez déjà rencontré un souci de sauvegarde. Pour peu que vous ayez changé de smartphones à un moment donné, vous avez surement été confrontés aux bizarreries de son système d’enregistrement des conversations sur le cloud.

Basé sur Google Drive sur Android et iCloud sur iOS, ce système peut parfois se montrer capricieux. Un élément en particulier peut coincer : une fois les données chiffrées de bout en bout activées, un mot de passe vous est demandé lorsque vous changez d’appareils. Sauf qu’après quelques mois ou années, ce mot de passe a tendance à être complètement oublié.

Une fenêtre ennuyeuse, mais bien utile

Pour lutter contre ce fléau du temps qui passe et efface de nos esprits nos précieux mots de passe, WhatsApp a apparemment trouvé un moyen très simple, mais aussi un peu ennuyeux. Comme souvent, c’est le site Wabetainfo, spécialisé dans l’application au logo vert et blanc.

L’idée est on ne peut plus simple : régulièrement, l’application devrait vous demander d’entrer à nouveau votre clé de chiffrement, afin de vérifier que vous la connaissez encore. À ce moment-là, si vous l’avez oublié, pas de panique, il vous est possible de désactiver le chiffrement, et ainsi le réactiver avec une nouvelle clé.

Cette fenêtre apparaissant de manière impromptue risque de frustrer quelques utilisateurs, pressés d’ouvrir un message, mais elle pourrait bien sauver leurs précieuses conversations au moment de changer de smartphone. Il s’agit donc sur le papier d’un compromis raisonnable, qui permet de profiter du chiffrement de WhatsApp, tout en garantissant la sauvegarder des données.

Pour l’heure, nous n’avons aperçu cette fenêtre sur aucun téléphone de la rédaction, mais Wabetainfo affirme que la fonctionnalité est déjà déployée pour certains utilisateurs iOS et Android et qu’elle sera disponible plus largement dans les prochaines semaines.

