WhatsApp lance enfin la protection ultime pour camoufler vos conversations secrètes

WhatsApp commence le déploiement de sa fonctionnalité « Code secret », pour protéger vos conversations les plus privées.

En mai dernier, WhatsApp a introduit le verrouillage des discussions (Chat Lock) pour permettre à ses utilisateurs de bloquer leurs discussions derrière un mot de passe, une empreinte biométrique et même une reconnaissance faciale.

Très utilisée à travers le monde, cette fonctionnalité était encore jugée insuffisante dans le cas où plusieurs personnes ont accès à votre téléphone, que ce soit volontaire ou non.

Aujourd’hui, Meta vient d’annoncer une nouvelle couche de sécurité avec l’implémentation d’un code secret unique.

Protégez vos discussions avec un code secret unique

Avec ce code secret, vous aurez la possibilité de protéger davantage vos discussions les plus confidentielles. Il suffira de le créer dans les paramètres, celui-ci pourra même intégrer des émojis pour être encore plus compliqué à deviner.

Surtout qu’il vous sera possible de cacher toutes vos discussions protégées par ce code, qui ne pourront être affichées qu’aux utilisateurs ayant renseigné ce code dans la barre de recherche. Ce n’était pas possible jusqu’à maintenant et c’est une chouette fonctionnalité.

WhatsApp a aussi facilité la protection par mot de passe de discussions individuelles, il vous suffira maintenant de rester appuyé sur la conversation pour la verrouiller, au lieu de devoir aller dans ses paramètres.

La fonctionnalité Code Secret est en train d’être déployée et devrait être disponible partout dans le monde durant les prochains mois.