Messenger accueille sa plus grosse mise à jour depuis son lancement : voici tout ce qui change

Messenger vient d'annoncer l'arrivée du chiffrement bout-en-bout par défaut sur l'application et en profite pour dévoiler des tonnes de nouvelles fonctionnalités.

Il était temps. Meta a enfin activé le chiffrement bout-en-bout sur Messenger, son application de messagerie utilisée par des milliards d’utilisateurs dans le monde.

Activée désormais par défaut sur les discussions et les appels, cette couche de sécurité supplémentaire apporte avec elle son lot de fonctionnalités très attendues.

Le chiffrement bout-en-bout par défaut, enfin une réalité

Cela fait depuis 2016 que Messenger autorise le chiffrement bout-en-bout (end-to-end encryption) pour ses utilisateurs en tant qu’option facultative. La même année, c’est WhatsApp, racheté par Meta deux ans plus tôt, qui l’activait par défaut.

Dans un monde où la vie privée sur internet est devenue une notion toute relative, une telle assurance de sécurité est toujours bienvenue. Le chiffrement bout-en-bout protège le contenu des messages envoyés sur une application de tous les regards indiscrets, y compris de Meta.

Sept ans après (!), en 2023, Messenger rattrape donc son retard sur WhatsApp après avoir encore été évoquée ces derniers mois par Mark Zuckerberg. Mais pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? Loredana Crisan, à la tête de Messenger, s’est exprimé dans l’annonce officielle :

Il a fallu des années pour y parvenir, car nous avons pris le temps de bien faire les choses. Nos ingénieurs, cryptographes, designers, experts en réglementations et chefs de produit ont travaillé sans relâche pour reconstruire les fonctionnalités de Messenger à partir de zéro.

Car l’arrivée du chiffrement bout-en-bout signe aussi celles de nouvelles fonctionnalités bien pratiques pour Messenger.

Une mise à jour d’envergure

Messenger s’aligne enfin sur WhatsApp avec cette future mise à jour, qui est pour Loredana Crisan, « la plus grande série d’améliorations apportées à Messenger depuis son lancement en 2011 ».

Elle apportera notamment une fonctionnalité très attendue : la possibilité de modifier ses messages. L’opération sera possible jusqu’à 15 minutes après l’envoi et Meta précise qu’il sera possible de voir les versions précédentes des messages modifiés en cas d’abus reporté.

Les messages éphémères reçoivent aussi une petite mise à jour et disparaissent désormais 24 heures après avoir été envoyés. Il s’agit là de l’évolution du fameux Vanish Mode introduit en 2020, ici exclusivement réservé aux discussions protégées par le chiffrement bout-en-bout. Un message de service indiquera dans la conversation quand la fonctionnalité sera activée et vous recevrez une notification si votre interlocuteur fait une capture d’écran de l’un de vos messages éphémères.

Toujours dans un souci de confidentialité, Messenger autorise désormais comme WhatsApp de désactiver les accusés de réception, afin de cacher à vos destinataires que vous avez lu leurs messages. Vous pourrez maintenant laisser vos amis en « Vu » en toute tranquillité.

Messenger a aussi annoncé que les messages vocaux pourront être lus à des vitesses de lecture supérieures (1,5x et 2x), mais aussi pausé pour être lu à volonté, y compris en dehors de l’application.

La dernière nouveauté annoncée, et pas des moindres, concerne les photos et vidéos, qui pourront être envoyés en qualité supérieure. Messenger a aussi annoncé une petite refonte de toute l’expérience de partage de médias sur l’application, avec un nouveau format « Collection » pour les envois en nombre, ainsi que de nouvelles manières de réagir aux photos et vidéos que vous recevez.

Toutes ces mises à jour, dont le chiffrement bout-en-bout par défaut, seront déployées durant les prochains mois dans l’application.