Ce câble de 50 000 km pourrait transformer votre accès à Internet, voici pourquoi

Meta a dévoilé le projet Waterworth, un projet de câble sous-marin sur plus de 50 000 km pour relier cinq grands continents.

Meta vient de dévoiler un projet d’infrastructure numérique d’une ampleur sans précédent : un câble sous-marin de plus de 50 000 kilomètres destiné à relier les cinq continents.

Ce projet titanesque, baptisé Waterworth, promet de transformer radicalement notre accès à Internet et le développement de l’intelligence artificielle à l’échelle mondiale.

C’est un câble plus long que la circonférence de la Terre elle-même. C’est l’ambition du projet Waterworth, qui établira des hubs stratégiques aux États-Unis, au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud. Mais pourquoi un tel projet ? Les câbles sous-marins sont en réalité les pierres angulaires méconnus d’Internet : ils transportent plus de 95 % du trafic intercontinental. Sans eux, pas de vidéoconférences internationales, pas de streaming global, pas de communication instantanée entre les continents.

La particularité de Waterworth est sa conception technique. Là où les câbles traditionnels utilisent entre 8 et 16 paires de fibres optiques, ce nouveau projet en intègre 24. Bref, c’est un large autoroute, très large.

D’énormes défis techniques

L’installation d’un tel câble n’est pas une mince affaire. Il sera déployé jusqu’à 7 000 mètres de profondeur. Pour protéger cette infrastructure critique, Meta utilisera des techniques d’enfouissement dans les zones à risque.

L’investissement est à la hauteur du défi : un milliard de dollars sur plusieurs années. Ce montant colossal permettra non seulement de financer l’infrastructure elle-même, mais aussi d’ouvrir trois nouveaux corridors océaniques à haut débit.

Meta n’en est pas à son coup d’essai : l’entreprise a déjà participé au développement de 20 câbles sous-marins au cours de la dernière décennie.

Contrairement à d’autres projets de câbles sous-marins qui sont généralement des collaborations entre plusieurs entreprises, Waterworth sera exclusivement utilisé par Meta. Cette exclusivité permettra à l’entreprise de garder un contrôle total sur l’infrastructure et d’optimiser son utilisation pour ses propres services et innovations.