Microsoft aurait congédié l’équipe chargée de ranimer la magie d’antan

On ignore encore l'impact que cette décision aura sur les efforts de Microsoft auprès du grand public, mais la firme aurait supprimé son équipe « Modern Life Experiences ». Créée en 2018, cette dernière avait pour mission de raviver la flamme entre Microsoft et les consommateurs.

Redonner à Microsoft un peu de sa magie au regard du grand public, c’était l’un des objectifs de l’équipe « Modern Life Experiences », constituée par le géant de Redmond en 2018. On apprend aujourd’hui de Business insider que la firme aurait décidé de s’en séparer. Les employés rattachés à cette équipe (environ 200 personnes en tout) auraient été enjoints à trouver un nouveau poste au sein de l’entreprise sous 60 jours, ou à choisir la voie du licenciement, avec les indemnités qui vont avec. Contacté par Business Insider, Microsoft n’a pas souhaité commenter.

Comme le souligne Windows Central, la suppression supposée de cette équipe à visée marketing s’inscrit dans une vaste politique de ressources humaines entreprise par Microsoft cet été. Quelques semaines auparavant, la firme a annoncé prévoir un ralentissement des embauches, tout en procédant au licenciement de moins de 1 % de ses employés au total. L’équipe Modern Life Experiences fait visiblement partie du lot.

Vers un Microsoft un peu plus austère ?

On ignore toutefois si cette décision aura un impact important ou non sur les efforts et l’image de Microsoft face au grand public. Car cette équipe devait justement renforcer l’attrait du groupe auprès des consommateurs, et ce dans un contexte bien particulier résumé en 2018 par Yusef Mehdi, Corporate Vice President de Microsoft. L’intéressé avait notamment admis que Microsoft avait « perdu un peu de magie avec les consommateurs ». D’après lui, la création de la branche Modern Life Experiences devait justement permettre de « partir à la reconquête des consommateurs avec notre vision ».

Bien entendu, Microsoft continuera, avec ou sans cette équipe, à proposer de nombreux produits au grand public, tant sur le plan matériel (spécialement au travers de ses marques Surface et Xbox) que logiciel (avec Windows, Microsoft 365 ou encore Outlook, pour ne citer qu’eux). Le fond ne devrait donc pas changer… mais quid de la forme ? Il n’est pas exclu qu’à l’avenir, la communication de Microsoft sur ces différents produits soit un peu plus austère.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.