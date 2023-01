OneDrive est en panne : les fichiers sont inaccessibles

Le service de stockage en ligne Microsoft OneDrive est inaccessible. L'année 2023 commence bien.

Si vous travaillez avec les outils Microsoft, mauvaise nouvelle en arrivant après le réveillon au travail ce matin : le service de stockage en ligne OneDrive est inaccessible pour de nombreux internautes. Le service est bien en ligne, mais les fichiers semblent avoir disparu pour le moment.

Si vous vous rendez sur le site de OneDrive, la page apparait correctement, mais le service ne peut lister aucun fichier.

Un message d’erreur apparait et laisse penser à un problème venant de la connexion de l’utilisateur empêchant l’accès à api.onedrive.com. Nous avons répété l’opération depuis une connexion Bouygues Telecom et une connexion mobile Orange, avec plusieurs navigateurs et appareils différents en obtenant le même résultat.

Le problème semble donc plutôt venir de Microsoft ou de l’un de ses partenaires sur le réseau. Le compte officiel sur Twitter concernant les services de Microsoft indique être au courant du problème et travailler sur la panne.

We’re investigating an issue where some users may be unable to access or open files from https://t.co/8Lidnf1goC. For more details and further updates please see OC494006 in the Admin Center.

— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) January 2, 2023