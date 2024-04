Xbox dématérialisée : Microsoft fait un pas de plus vers un monde sans console

Microsoft lance une nouvelle fonction pour faciliter l'utilisation du cloud gaming et des services Xbox sans console. L'interface Xbox arrive sur le web.

Peut-on dématérialiser une console de jeu ? Microsoft en prépare tous les ingrédients avec un nouveau test pour ses membres Insiders. La firme a, en effet, préparé une interface complète de console Xbox accessible directement depuis le web.

Une interface Xbox sur TV

Cette nouvelle interface est accessible depuis n’importe quel navigateur, mais aussi depuis l’application Xbox sur les téléviseurs connectés compatibles ou les casques Meta Quest. Elle permet d’accéder à sa liste d’amis, créer un groupe de discussion, envoyer des messages par texte, voir ses succès ou encore gérer les notifications.

Toutes ces nouvelles fonctions sont accessibles à tout moment avec un simple appui sur le bouton Xbox, de la même manière que sur une console de jeu de la marque.

Avec une interface qui ressemble de plus en plus à celle d’une console Xbox, manipulable directement à la manette depuis un téléviseur et avec des jeux en cloud gaming, Microsoft se rapproche de plus en plus de l’idée d’une console de jeu dématérialisée.

Rappelons toutefois que Microsoft ne compte pas pour autant abandonner la console de jeu bien physique. La marque prépare la nouvelle génération de la meilleure des façons, et promet un gap technologique inédit pour sa prochaine console.