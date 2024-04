Xbox prépare la nouvelle génération de la meilleure des façons

Dans quelques années, Microsoft devrait lancer sa console de nouvelle génération face à la PS6. La firme s'y prépare déjà avec la mise en place d'une nouvelle équipe de développement.

La prochaine génération de consoles de jeu, déjà. La génération actuelle est sortie en 2020, et les constructeurs doivent anticiper l’arrivée de la nouvelle génération à l’horizon 2028. Du côté de Sony, il y aura la PlayStation 6, et du côté de Microsoft, une nouvelle génération de consoles Xbox.

En interne, Windows Central rapporte que Sarah Bond, la présidente de Xbox, a créé une équipe dédiée à gérer la transition de génération. L’un des points forts de l’écosystème Xbox.

La préservation du jeu vidéo

Grâce à une fuite de Microsoft lors de son procès avec la FTC, on sait que la prochaine génération est programmée pour 2028. En février, la firme a officialisé ce développement en promettant qu’il s’agira du plus gros gap de performance vu jusqu’à présent pour une nouvelle console.

Mais il y a un élément différenciant que Microsoft aimerait garder comme atout : celui de la préservation du jeu vidéo. Aujourd’hui, les Xbox Series S et X peuvent lancer une grande sélection de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Dans les trois cas, la console améliore automatiquement la définition de rendu et parfois la fluidité du jeu. Avec la prochaine génération, Microsoft veut conserver cet avantage compétitif.

Dans une lettre envoyée aux employés, Sarah Bond confirme qu’une équipe dédiée sur le sujet a été créée.

Nous avons formé une nouvelle équipe dédiée à la préservation des jeux, qui est importante pour nous tous chez Xbox et pour l’industrie elle-même. Nous nous appuyons sur notre solide expérience en matière de rétrocompatibilité pour nos joueurs, et nous restons déterminés à préserver l’incroyable bibliothèque de jeux Xbox pour que les futures générations de joueurs puissent en profiter.

Avec ce travail, on devrait pouvoir être rassuré sur le fait de pouvoir continuer à jouer à nos jeux Xbox, Xbox 360, Xbox One et Xbox Series sur la prochaine génération de consoles, peu importe son nom. À l’heure où les jeux passent de plus en plus sur un format entièrement dématérialisé, sans support physique, la question de la préservation se pose de plus en plus.

On ne sait pas en revanche s’il s’agit simplement de continuer à rendre compatible la bibliothèque de jeux rétrocompatibles avec la prochaine génération, ou d’étendre cette bibliothèque avec de nouveaux titres. Il reste en effet des jeux Xbox et Xbox 360 que Microsoft pourrait rendre rétrocompatible. En particulier depuis que la firme a récupéré les droits sur les jeux Activision Blizzard.