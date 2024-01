La fin du jeu vidéo physique en disque chez Xbox semble bien amorcée

L'année 2024 pourrait bien être l'année où Microsoft acte son passage au tout dématérialisé.

L’année 2024, dernière année du jeu physique en disque chez Xbox ? C’est bien la tendance qui semble se dessiner quand on met en lien plusieurs indices.

Microsoft prépare une Xbox 100% numérique

Dans l’offre Microsoft, le jeu physique est déjà très largement minoritaire. Si vous achetez un jeu vidéo sur PC Windows, sur Xbox Series S, ou que vous y jouez en cloud gaming, vous êtes déjà dans du jeu complètement dématérialisé. Seule exception encore proposée à ce stade : la Xbox Series X et son lecteur de disque Blu-ray.

Mais cette exception pourrait bien toucher à sa fin cette année. D’après une fuite issue du procès entre la FTC et Microsoft en 2023, la firme travaille sur un nouveau design pour la Xbox Series X sans le lecteur de disque. Cette nouvelle console serait prête à être commercialisée dès la fin de l’année et serait dévoilée en juin lors d’une grande conférence.

La stratégie de Microsoft a peut-être changé et la firme ne souhaite peut-être plus dévoiler cette machine. D’autant qu’en face, Sony préparerait bien une PlayStation 5 Pro plus puissante. Seul l’avenir nous dira si Microsoft va jusqu’au bout de son plan.

Hellblade 2 ne sort pas en disque

Nouvel indice lors de l’événement Xbox Developer Direct présenté jeudi 18 janvier par Microsoft. On a pu y découvrir de nouvelles images des futurs titres Xbox comme Avowed, Indiana Jones ou Hellblade 2. Ce dernier a désormais une date de sortie précise fixée au 21 mai 2024.

Seulement voilà, on a également appris que cette sortie se fera sans disque. Vous ne pourrez pas acheter Hellblade 2 en magasin. Il sera uniquement proposé sur le Xbox Store et dans le Xbox Game Pass. Ce n’est pas le premier jeu de ce calibre à faire ce choix. Alan Wake 2 du studio Remedy n’a pas non plus eu le droit à une sortie disque.

Il ne s’agit pas encore officiellement d’une nouvelle politique de Microsoft, mais bien d’un cas particulier. On peut encore s’attendre à ce que d’autres jeux, peut-être avec une portée commerciale plus ambitieuse, puissent être commercialisés au format disque. Notamment s’il s’agit de jeux issus des studios encore un peu plus indépendants de Microsoft. On pense à Bethesda avec Indiana Jones ou aux futurs jeux d’Activision Blizzard.

Starfield sur le point d’être retiré des boutiques ?

Dernier indice en date, le futur retrait du jeu Starfield des rayons aux États-Unis. C’est le spécialiste Wario64 qui dévoile cette information sur Twitter (X). La chaîne de magasins Walmart serait sur le point de retirer les jeux Starfield des rayons, à la demande de Microsoft. Les employés seraient autorisés à vendre les copies restantes pour 3 centimes symboliques. Le reste serait amené à être détruit.

Là encore, on ne sait pas pour quelle raison Microsoft et Walmart auraient pris cette décision. Est-ce que les ventes de Starfield seraient trop décevantes ? Ou alors est-ce que Microsoft veut discrètement entamer sa transition vers une économie 100 % numérique ?

Préparer une console sans lecteur de disque, présenter des jeux qui ne sortiront pas en magasin et retirer les disques du dernier blockbuster maison, on est là devant un faisceau d’indices pointant vers une même destination.