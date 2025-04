Il y a 50 ans, deux geeks lançaient Microsoft

Cinquante ans après sa naissance, Microsoft n’est pas juste une vieille entreprise qui survit. Non, elle prospère, et c’est ça qui surprend encore en 2025.

Il y a pile 50 ans, Bill Gates et Paul Allen, deux amis passionnés de technologie, donnaient vie à Microsoft dans un garage d’Albuquerque. Le nom ? Une idée de Paul Allen, avec un trait d’union et un « S » majuscule dont il a oublié l’origine. Une anecdote rigolote parmi des milliers qui jalonnent l’histoire de cette entreprise devenue un titan du logiciel. Mais ce qui frappe vraiment, ce n’est pas juste qu’elle soit toujours là en 2025. C’est qu’elle soit encore tellement d’actualité, avec une santé insolente qui force le respect.

Au départ, tout n’était pas rose. Microsoft, c’est l’histoire d’un succès fulgurant, mais aussi de moments où tout le monde les aimait avant de les détester cordialement. En 1980, ils décrochent le jackpot avec IBM. L’idée ? Fournir un système d’exploitation pour les premiers PC. Sauf que Gates et Allen n’ont pas tout inventé de zéro. Ils achètent un truc appelé 86-DOS à un certain Tim Paterson pour 50 000 dollars. Un investissement de poche qui vaudra des milliards plus tard, une fois transformé en MS-DOS. Malin, non ? D’ailleurs, ce genre de coup, on le reverra ailleurs : Apple avec Nextstep, Google avec Android. L’histoire aime les rediffusions.

Ce deal avec IBM, c’est le tremplin. Microsoft ne se contente pas de livrer un produit : ils négocient le droit de vendre leur système à d’autres boîtes. Résultat ? MS-DOS devient la base de presque tous les PC.

Ajoutez à ça Windows, qui débarque plus tard avec son interface graphique, et Office, qui s’impose comme LA suite bureautique. Microsoft vise un rêve fou : un ordi dans chaque maison. Et ils y arrivent, à leur façon, imparfaite mais efficace.

Des bosses sur la route, mais toujours debout

Pourtant, tout n’a pas été un long fleuve tranquille. Pendant 25 ans, Microsoft règne en maître, intouchable. Puis viennent les secousses : Internet, les navigateurs, les smartphones. Là, ils trébuchent. Internet Explorer ? Écrasé par la concurrence. Bing ? Une goutte d’eau face à Google. Windows Phone ? Un flop à 26,2 milliards de dollars. À chaque fois, ils arrivent en retard, maladroits, comme un géant qui ne sait plus danser. Mais voilà le truc incroyable : même en perdant ces batailles, ils ne coulent pas.

Le smartphone Android de Microsoft, le Surface Duo, n’a pas fait d’étincelles

C’est là qu’on voit leur vraie force : la résilience. Microsoft tombe, se relève, et se réinvente. Sous la houlette de Satya Nadella, arrivé en 2014, l’entreprise change de cap.

Microsoft Hololens

Fini l’image du méchant monopole des années 90. Ils misent sur le cloud avec Azure, qui rivalise aujourd’hui avec AWS d’Amazon, et redorent leur blason. Même les échecs cuisants, comme HoloLens, montrent qu’ils osent essayer, quitte à se planter. Et la Xbox ? Une console qui a su conquérir les cœurs de beaucoup de gamers, même si elle n’a jamais volé la couronne à PlayStation.

L’IA ou rien ?

Aujourd’hui, en 2025, Microsoft joue une nouvelle carte : l’intelligence artificielle. Après avoir raté le coche sur les smartphones, ils ne veulent pas louper ce train-là. Leur réponse est rapide, ambitieuse, avec des investissements massifs. Mais rien n’est gagné. L’IA, c’est le Far West de la tech, et même un colosse comme Microsoft doit prouver qu’il peut encore surprendre. C’est une bataille loin d’être gagnée.