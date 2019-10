Avec la Surface Neo, Microsoft a annoncé une version spéciale de son OS : Windows 10X.

Microsoft a annoncé, comme les rumeurs le suggéraient, une nouvelle variante de Windows 10 nommée Windows 10X. Cette version de Windows a été spécialement conçue pour la Surface Neo, et pour les produits des partenaires qui seront annoncés par la suite, c’est une nouvelle expression de Windows 10 conçue pour les appareils à double écrans.

Microsoft a été obligé de repenser une partie de Windows 10 pour l’adapter à ces form-factors à deux écrans. Microsoft nous indique néanmoins que Windows 10X est essentiellement l’évolution des modifications d’architecture apportées à Windows 10 qui lui ont permis de développer les versions de HoloLens, Surface Hub et le système de la Xbox One.

L’entreprise américaine souligne qu’il ne s’agit pas d’un nouveau système d’exploitation, mais de Windows 10 tel que vous le connaissez aujourd’hui. Cela signifie que vous ne pourrez pas vous procurer une copie de Windows 10 X, le seul moyen de l’obtenir consiste à utiliser ces nouveaux appareils à double écran.

Adaptation des éléments graphiques de Windows 10

Windows 10 X permet de déplacer la barre des tâches ou le menu Démarrer sur l’un ou l’autre écrans selon vos besoins. De même, vous pourrez utiliser le menu Démarrer de l’un des écrans, en fonction de ce qui se passe sur l’autre panneau. La conception générale ne semble pas si différente de celle de Windows 10, mais cette version spéciale possède évidemment toutes les fonctionnalités pour déplacer des applications entre les écrans – ou les étendre sur plusieurs écrans. D’ailleurs, Windows 10 X s’adapte au clavier physique vendu avec la Surface Neo que vous pourrez poser sur le haut ou le bas de l’écran. Si vous le posez sur le bas, vous pourrez utiliser des émojis ou des GIF, comme sur iPadOS. Si vous le posez sur le haut, vous pourrez faire apparaître un touchpad virtuel sur l’écran pour simuler le form-factor d’un PC portable.

Contrairement à Windows 10 S, une version de Windows 10 limitée aux applications ARM, Windows 10X vous permet d’exécuter n’importe quelle application de votre choix, qu’il s’agisse d’une application Web, UWP ou Win32. Microsoft indique que les développeurs ne devront rien faire de particulier pour préparer leurs applications pour Windows 10X. Windows 10X le fera pour eux.

Pour fonctionner de façon plus optimale avec des processeurs ARM, comme celui annoncé par Microsoft par la Surface Neo, Windows 10X ne chargera pas le sous-système tant que ce ne sera pas nécessaire. Cela signifie que les services obligatoires à l’exécution d’une application Win32 ne seront chargés qui si c’est nécessaire. Selon Microsoft, cela permet à Windows 10 X d’être beaucoup plus efficace avec les ressources disponibles sur la machine et d’augmenter considérablement l’autonomie de sa batterie.

Enfin, Microsoft a annoncé qu’une partie des nouveautés de Windows 10 X seront déployées sur la version PC grand public de Windows 10. C’est ce que nous avons déjà pu voir avec certaines fonctions de la Xbox que l’on a retrouvé ensuite sur Windows 10.

Notez que Microsoft a également annoncé un smartphone nommé Surface Duo et équipé d’Android.