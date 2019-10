Le Microsoft Event de 2019 sera retenu comme l’événement ayant dévoilé le Surface Neo. Il s’agit d’un nouvel ordinateur à deux écrans permettant une transformabilité jusque là jamais vue.

Le Microsoft Event aura été l’occasion de découvrir les mises à jour habituelles de produits. Ainsi, les Surface Laptop 3 et Surface Pro 7 ont été dévoilés.

Mais ce fut aussi l’occasion pour Microsoft de dévoiler de nouveaux produits : les Surface Earbuds et la Surface Pro X. Et il est temps maintenant… de parler de l’avenir. Voici une nouvelle gamme de produit prévue par Microsoft en 2020 : le Surface Neo.

Microsoft Surface Neo dévoilé

Le Surface Neo n’est pas un appareil comme les autres. Contrairement à ce que vous pourriez penser, il n’est pas équipé d’un écran pliable : la séparation est bien visible entre les deux écrans. Ceci étant, ce n’est pas le seul élément de son corps, puisqu’un clavier magnétique est également disponible et peut recouvrir l’écran inférieur, quand un Surface Slim Pen y est également aimanté.

L’idée est d’avoir ici le produit le plus transformable jamais créé. Vous pouvez l’utiliser comme une tablette à deux écrans, totalement ouvert. Vous pouvez le refermer et le transformer en simple tablette à un écran. Vous pouvez l’ouvrir comme un ordinateur portable, et y poser le clavier aimanté, la partie restante devenant une sorte de Touchpad à la manière des MacBook.

Plus précisément, il s’agit de deux écrans de 9 pouces en LCD. Le produit lui-même ne fait que 5,6mm d’épaisseur pour 655 grammes, et est propulsé par des processeurs Intel Lakefield. Côté logiciel, il profitera d’une version exclusive de Windows 10 optimisée pour l’usage à deux écrans : Windows 10 X.

Prix et date de sortie

Le Microsoft Surface Neo sera bien une nouvelle catégorie de produits pour le constructeur. Mais elle n’arrivera pas de si tôt : sa date de sortie est pour l’instant établie à l’hiver 2020, Microsoft devant d’abord optimiser toute sa plateforme en contactant également les développeurs.

Ce n’est pas tout : cette nouvelle gamme accueillera aussi le Surface Duo, une version plus petite semblable à un smartphone.